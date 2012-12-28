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сегодня, 14:41
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Треть работающих в Липецкой области получают меньше 45 тысяч рублей

Липецкая область — на 53 месте в рейтинге регионов по уровню зарплат.

Липецкая область заняла 53 место в рейтинге регионов России по уровню и распределению зарплат, подготовленном РИА Новости.  Диапазон типовых зарплат в Липецкой области составляет от 41 до 88 тысяч рублей.  При этом 30,9% липчан получают менее 45 тысяч рублей в месяц, а  более 200 тысяч рублей — лишь 2,3% жителей региона. 

Регионы выстроены в рейтинге по доле сотрудников с высоким доходом, превышающим 200 тысяч рублей в месяц. Типовые заработные платы рассчитаны из того, что их получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко- и четверти высокооплачиваемых сотрудников). Данные о зарплатах получены из официальной статистики за время с сентября 2025 года по август 2026 года по полному кругу организаций с учётом выплат подоходного налога.

В целом по России зарплаты более 200 тысяч рублей получают 7,5%, а менее 45 тысяч — 24,6% работников. Диапазон типовых зарплат составил от 46 до 115 тысяч рублей. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где высокую зарплату получают 42% работников. Второе место по доле работников с высокими зарплатами занимает Магаданская область, где 28,4% работающих получают более 200 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 25,2%. На четвёртом и пятом местах расположились Москва и Ненецкий автономный округ, где зарплату свыше 200 тысяч рублей получают 24,4% и 17,6% работников соответственно. Наименьшая доля работников с зарплатой более 200 тысяч рублей в текущем рейтинге наблюдается в Калмыкии — 0,7%. В нижней части списка также находятся Ингушетия (0,7%), Чечня (0,7%), Кабардино-Балкария (0,8%) и Северная Осетия (0,9%).

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Комментарии (17)

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Сначала новые
Житель региона
12 минут назад
РВК ещё больше поможет - пойдем в Москву работать курьерами
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Макс
25 минут назад
Я еще в 2010 получал 45 тыс - и это было мало!
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Эфа
40 минут назад
Зато Липецкая область с 2027 года будет первая по уровню роста тарифов ЖКХ.
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Вот так,
23 минуты назад
Как сказал наш голова, проблема не в высоких ценах, а в том, что вы мало зарабатываете. И похоже никто не внял его пожеланиям, 53 место это подтверждает.
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М
31 минуту назад
Пермь не переплюнем)
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Партработник
44 минуты назад
На такие гроши и осетровой икорки не купишь.
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Возмущенный
35 минут назад
Икорки?! Репа и макарошки - наше все! Ну можно еще крапиву с лебедой для салата
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И в чём дело
46 минут назад
Ну так повысте МРОТ до реального. И вот тут все голову в песок как страус.
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ГОСТЬ53
50 минут назад
Да ну, опять вранье!!! бюджетка 37 тыр за 2 ставки. И таких не 30 процентов, а намного больше! Сейчас и от этих крох хотят или сократить или зарплату уменьшить... Вот и живи и путешествуй как завещали верхи... оторванные от народа и наших проблем
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смотритель зоопарка
54 минуты назад
зато в Парк Авто каждый день отгружают мерседесы, ауди, мазды - пачками.... откуда деньги Зин?
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Лиза
58 минут назад
Зато квартплата большая.
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Цифра
сегодня, 15:07
Очень занижена,не более 30
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Липчанин
сегодня, 15:04
Треть, Карл! А цены такие же как в Москве на все, кроме жилья. О какой демографии речь? Вы во что страну превратили?
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