Треть работающих в Липецкой области получают меньше 45 тысяч рублей

Липецкая область — на 53 месте в рейтинге регионов по уровню зарплат.



Липецкая область заняла 53 место в рейтинге регионов России по уровню и распределению зарплат, подготовленном РИА Новости. Диапазон типовых зарплат в Липецкой области составляет от 41 до 88 тысяч рублей. При этом 30,9% липчан получают менее 45 тысяч рублей в месяц, а более 200 тысяч рублей — лишь 2,3% жителей региона.Регионы выстроены в рейтинге по доле сотрудников с высоким доходом, превышающим 200 тысяч рублей в месяц. Типовые заработные платы рассчитаны из того, что их получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко- и четверти высокооплачиваемых сотрудников). Данные о зарплатах получены из официальной статистики за время с сентября 2025 года по август 2026 года по полному кругу организаций с учётом выплат подоходного налога.В целом по России зарплаты более 200 тысяч рублей получают 7,5%, а менее 45 тысяч — 24,6% работников. Диапазон типовых зарплат составил от 46 до 115 тысяч рублей. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где высокую зарплату получают 42% работников. Второе место по доле работников с высокими зарплатами занимает Магаданская область, где 28,4% работающих получают более 200 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 25,2%. На четвёртом и пятом местах расположились Москва и Ненецкий автономный округ, где зарплату свыше 200 тысяч рублей получают 24,4% и 17,6% работников соответственно. Наименьшая доля работников с зарплатой более 200 тысяч рублей в текущем рейтинге наблюдается в Калмыкии — 0,7%. В нижней части списка также находятся Ингушетия (0,7%), Чечня (0,7%), Кабардино-Балкария (0,8%) и Северная Осетия (0,9%).