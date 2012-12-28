Сразу после обхода пострадавших домовладений, администрация округа составит сметы расходов на ремонты и профинансирует работы.

По данным администрации Липецкого муниципального округа, этой ночью обломками БПЛА повреждены порядка 20 домов жителей деревень и сел, входящих в Косыревский территориальный отдел. К счастью, обошлось без жертв — легкое ранение руки получила 53-летняя женщина. Также пострадали и автомобили. Все эти данные уточняются во время подомовых обходов сотрудниками администрации муниципального округа.Как рассказал GOROD48 глава муниципалитета Давид Тодуа, по данным обмеров побитых стекол, кровель и иных элементов зданий будут составлены сметы расходов на ремонты. При желании владельцы поврежденной недвижимости смогут получить бюджетные деньги на ее восстановление. Тем, кто не заявит такого желания, ремонт произведет администрация округа. Экспертным путем будет установлен ущерб, причиненный машинам.Напомним, что сегодня ночью над Липецкой областью сбиты 18 беспилотников, как сообщил губернатор Игорь Артамонов, обломки БПЛА упали на населённые пункты Липецкого округа. Глава региона поручил Давиду Тодуа организовать обследование повреждённых домов оценочными комиссиями во взаимодействии с владельцами повреждённого имущества.