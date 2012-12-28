Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала GOROD48, за счёт чего город сведёт концы с концами и чем придётся пожертвовать.

Мэрия сегодня внесла на рассмотрение горсовета проект бюджета-2027. Его параметры по доходам и расходам хуже бюджета этого года, если не говорить про дефицит — он в разы меньше дефицита 2026-го: 200 миллионов против 1,3 миллиарда. На первый взгляд, это хорошо: у Липецка почти сведен дебет с кредитом. С другой стороны — плохо, ведь без дефицита нет развития, роста, нет финансирования инфраструктурных проектов, городских строек, благоустройства парков, скверов. Поэтому мы попросили ответить на ряд вопросов, связанных с версткой бюджета, председателя департамента финансов мэрии Татьяну Григорову.— В целом параметры проекта бюджета на 2027 год несколько ниже уровня первоначального плана текущего года и составляют по доходам 20 миллиардов 400 миллионов рублей (2026 год — 21 миллиард 200 миллионов), по расходам — 20 миллиардов 600 миллионов рублей (2026 год — 21 миллиард 700 миллионов). При этом у нас пока нет понимания, какие федеральные межбюджетные трансферты мы получим в следующем году на продолжение модернизации школ и детских садов, на благоустройство общественных пространств и некоторые другие мероприятия. А это — еще порядка миллиарда рублей, на которые мы рассчитываем.Для нас очевидна тенденция сокращения размера межбюджетных трансфертов. Но в сложившихся реалиях это ожидаемая ситуация, с учетом четкого курса на оптимизацию бюджетных расходов на всех уровнях власти, начиная с федеральной.Собственные доходы муниципалитета в 2027 году мы спрогнозировали в размере 9,3 миллиарда рублей, расходы — в размере 9,5 миллиарда. В то же время мы планируем завершить этот год на уровне 9 миллиардов рублей по собственным доходам, а по расходам в сумме 9,7 миллиарда. Как видим, по собственным средствам проект бюджета на 2027 год спрогнозирован с ростом к первоначальному плану 2026 года, однако при сравнении с ожидаемым его исполнением в текущем году наши прогнозы не выглядят оптимистичными.В связи с этим наш вектор движения — продолжение поиска дополнительных резервов как в сфере доходов, так и в расходной части бюджета, в том числе за счёт расстановки чётких приоритетов, оптимизации бюджетных трат и отказа от непервоочередных расходов. Работу по всем этим направлениям мы ведём на протяжении ряда последних лет, начиная с «ковидного» 2020-го. В текущем году по поручению президента страны эти меры получили не только нормативное закрепление, но и измеримую оценку бюджетного эффекта от их реализации. На этот счет мы разработали план оздоровления муниципальных финансов Липецка на 2026–2030 годы.— Как и прежде, эти три налога остаются бюджетообразующими для города. В целом они составляют порядка 80% общего объёма собственных доходов муниципалитета. Подходы к расчётам этих налогов не изменились. На 2027 год спрогнозирован рост поступлений с учётом роста фонда оплаты труда на крупных и средних предприятиях, увеличения налогооблагаемой базы и количественных показателей: числа налогоплательщиков, количества объектов налогообложения и так далее.— Задачи по сокращению дефицита бюджета поставлены президентом России и правительством области и планомерно нами решаются. Поэтому мы и запланировали на 2027 год его размер всего в 200 миллионов рублей. Сокращению дефицита способствуют меры по оптимизации и приоритизации расходов, а также дополнительной мобилизации доходов, позволившие нам в текущем году отказаться от привлечения заёмных средств, что мы изначально планировали. Аналогичные задачи ставим перед собой и в следующем году. Пока же заёмные средства наряду с остатками на счёте бюджета в равных объёмах остаются источниками финансирования дефицита бюджета в 2027 году.— Параметры сформированного проекта бюджета отражают текущую экономическую ситуацию и направлены на решение ключевых задач и вызовов, которые сегодня стоят перед нами. В первую очередь мы исходили из необходимости обеспечения финансами приоритетных расходных обязательств, достижения установленных показателей МРОТ и заработной платы отдельных категорий работников, определённых указами президента, текущего содержания наших учреждений, реализации мероприятий, софинансируемых из вышестоящих бюджетов, исполнения судебных актов, создания резервов для финансирования первоочередных и социально значимых расходов.Конечно, в проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию всех возложенных на муниципалитет полномочий и финансирование утверждённых программ, но мы готовы и к стресс-сценарию. Нами уже отработаны соответствующие механизмы и инструменты.— В текущем году эти расходные обязательства обеспечены необходимыми ресурсами, в том числе, как вы знаете, на эти цели направлялись дополнительно поступившие в начале этого года доходы. Вопрос финансового обеспечения этих полномочий в 2027 году будет решаться отдельно — после соответствующего нормативного регулирования.— Рост штрафов — это не способ пополнить бюджет, а мера профилактики нарушений. Мы рассчитываем, что более строгие санкции будут мотивировать граждан соблюдать правила, а значит, самих нарушений станет меньше. Мы планируется получить в следующем году от платных парковок, от увеличения штрафные санкций в целом порядка 100 миллионов рублей. Но, повторюсь, это в планах. При поступлении эти средства будут направляться на приоритетные направления деятельности муниципалитета и сокращение дефицита бюджета.