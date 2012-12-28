Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Липецкая вечЁрка: какой бензин исчезает с заправок, рухнувший корт и приворот на начальника
Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Выходные в Липецке: как и где отпраздновать День матери, бесплатно в музей и автор песен «Алисы»
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары подрывающие мировую экономику и дестабилизирующие мир
Общество
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сегодня, 09:00
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Канатная дорога, бассейн под открытым небом и сеть подземелий: какие тайны скрывает Новолипецк
Очередной выпуск «Что там внутри?» мы посвятили Новолипецку. В этом районе немало интересного.
Современным липчанам кажется, что мосты, соединяющие левый и правый берега, были всегда, но это не так. Когда-то берега реки Воронеж соединяли наплавная переправа и даже канатная дорога.
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