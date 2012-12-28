Очередной выпуск «Что там внутри?» мы посвятили Новолипецку. В этом районе немало интересного.

Когда-то именно на Левом берегу находился обком КПСС (до переезда на площадь Ленина), в одном из дворов был бассейн под открытым небом, а в убежищах под жилыми домами работали спортивные секции.Современным липчанам кажется, что мосты, соединяющие левый и правый берега, были всегда, но это не так. Когда-то берега реки Воронеж соединяли наплавная переправа и даже канатная дорога.