Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Канатная дорога, бассейн под открытым небом и сеть подземелий: какие тайны скрывает Новолипецк
Липецкая вечЁрка: какой бензин исчезает с заправок, рухнувший корт и приворот на начальника
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары, дестабилизирующие ситуацию в мире
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары, дестабилизирующие ситуацию в мире
Выходные в Липецке: как и где отпраздновать День матери, бесплатно в музей и автор песен «Алисы»
Общество
1143
сегодня, 13:06
2
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Без света временно останутся десять улиц Липецка.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 22 по проспекту Победы, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, № 53 по улице Октябрьской.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
29 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 154а по улице Салтыкова-Щедрина, обесточат улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Чапаева, Карла Маркса, Красную, Маяковского, Студеновскую, Энергетическую.
1
0
4
2
1
Комментарии (2)