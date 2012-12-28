Без света временно останутся десять улиц Липецка.

29 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Октябрьская, 53, улица Юных Натуралистов, 11а – без холодной воды временно останутся жители пяти улиц, предупредили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 22 по проспекту Победы, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, № 53 по улице Октябрьской.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.29 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 154а по улице Салтыкова-Щедрина, обесточат улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Чапаева, Карла Маркса, Красную, Маяковского, Студеновскую, Энергетическую.