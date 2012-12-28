Известна и сумма, за которую оформлялись фиктивные листки нетрудоспособности.

В Данковском округе врача уличили в торговле липовыми листками временной нетрудоспособности.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, представитель гуманной профессии выдавал больничные людям, не имевшим на то медицинских показаний.– Врач вносил недостоверные сведения в Единую государственную систему здравоохранения, после чего гражданам выдавались электронные листы нетрудоспособности. При этом пациенты фактически на приеме никогда не присутствовали. Два фиктивных больничных злоумышленник оценил в 9 тысяч рублей. В настоящее время полицейскими установлено два эпизода противоправной деятельности подозреваемого, – сообщили в полиции.Против доктора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Получение взятки, лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Расследование в самом разгаре.