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Происшествия
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52 минуты назад
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Врач из Данкова наладил торговлю больничными листами
Известна и сумма, за которую оформлялись фиктивные листки нетрудоспособности.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, представитель гуманной профессии выдавал больничные людям, не имевшим на то медицинских показаний.
– Врач вносил недостоверные сведения в Единую государственную систему здравоохранения, после чего гражданам выдавались электронные листы нетрудоспособности. При этом пациенты фактически на приеме никогда не присутствовали. Два фиктивных больничных злоумышленник оценил в 9 тысяч рублей. В настоящее время полицейскими установлено два эпизода противоправной деятельности подозреваемого, – сообщили в полиции.
Против доктора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Получение взятки, лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Расследование в самом разгаре.
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