Дороги города коммунальщики чистят с ночи. Днём снег может перейти в дождь.





С ночи в Липецке продолжается снегопад. Как рассказали в мэрии, работники управления благоустройства начали обрабатывать дороги противогололёдными материалами в ночную смену. На уборку улиц вышли 22 комбинированные дорожные машины.«Позже к ним присоединились семь малогабаритных машин, два пескоразбрасывателя и пять тракторов. С четырёх утра к работе подключились около 100 уборщиков территорий. В первую очередь они заняты основными дорогами, тротуарами, остановками и пешеходными переходами. Затем перейдут к дворам и частному сектору», — добавили в администрации города.По прогнозам синоптиков, днём ожидается потепление и переход снега в дождь.