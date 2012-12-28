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Общество
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сегодня, 08:25
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Липецк проснулся в снегу
Дороги города коммунальщики чистят с ночи. Днём снег может перейти в дождь.
«Позже к ним присоединились семь малогабаритных машин, два пескоразбрасывателя и пять тракторов. С четырёх утра к работе подключились около 100 уборщиков территорий. В первую очередь они заняты основными дорогами, тротуарами, остановками и пешеходными переходами. Затем перейдут к дворам и частному сектору», — добавили в администрации города.
По прогнозам синоптиков, днём ожидается потепление и переход снега в дождь.
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