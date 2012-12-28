Сегодня в Липецке: проблема парковок решилась сама собой, липчане придумали, где достать денег на новогодние праздники
«Обнаружил излишки топлива в баке и решил продать»: водителя большегруза обвиняют в краже солярки
«Обдираловка» и «возможность припарковаться»: водители высказались о платных парковках
«Обнаружил излишки топлива в баке и решил продать»: водителя большегруза обвиняют в краже солярки
Ельчанка забрала с тренажёрной площадки чужой телефон: кражу записала камера наблюдения
Общество
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сегодня, 12:04
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Все платные парковки второго этапа оборудуют камерами наблюдения в декабре
Пока контролировать водителей будет специальный мобильный аппаратный комплекс.
Депутаты спросили о содержании платных парковок, учитывая уроки прошлой зимы, когда их заваливало сдвинутым с проезжей части снегом. Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов ответил, что на содержание увеличившегося парковочного пространства управление главного смотрителя будет тратить ровно те средства, которые необходимы, а их источником станут доходы от платы за парковки. Убирать отведённые под парковки места зимой будут как МБУ «Управление благоустройства Липецка», так и привлечённые по договорам подрядчики.
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