Пока контролировать водителей будет специальный мобильный аппаратный комплекс.



Лишь треть из 2696 новых платных парковочных мест оборудована камерами наблюдения, рассказал сегодня комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета главный смотритель Липецка Юрий Лесных. Недостающие камеры уже покупает правительство области, в декабре во взаимодействии с МБУ «Липецкгорсвет» их установит подрядчик. До этого контролировать правила парковки будет специальный мобильный комплекс, предоставленный мэрии областным министерством дорог и транспорта.Депутаты спросили о содержании платных парковок, учитывая уроки прошлой зимы, когда их заваливало сдвинутым с проезжей части снегом. Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов ответил, что на содержание увеличившегося парковочного пространства управление главного смотрителя будет тратить ровно те средства, которые необходимы, а их источником станут доходы от платы за парковки. Убирать отведённые под парковки места зимой будут как МБУ «Управление благоустройства Липецка», так и привлечённые по договорам подрядчики.