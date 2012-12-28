Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Канатная дорога, бассейн под открытым небом и сеть подземелий: какие тайны скрывает Новолипецк
Липецкая вечЁрка: какой бензин исчезает с заправок, рухнувший корт и приворот на начальника
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары, дестабилизирующие ситуацию в мире
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары, дестабилизирующие ситуацию в мире
Выходные в Липецке: как и где отпраздновать День матери, бесплатно в музей и автор песен «Алисы»
Общество
937
сегодня, 10:56
19
Сахар подешевел, а куры продолжают дорожать
Итоги недели: цены.
Зато набор дорогих продуктов подешевел аж на 386 рублей 7 копеек. Снизилась цена на карбонад и лук, цены на который сильно «скачут» уже не первую неделю.
В двух из трёх магазинов мы не нашли охлаждённых кур. От них остались только ценники.
Аналитики уверяют, что дефицита куриного мяса нет, повышенный интерес к курам может быть связан с их подорожанием, а также с подготовкой покупателей к новогодним праздникам.
В одном из магазинов, кстати, судя по ценнику (при отсутствии самих кур), до пяти килограммов товара стоили 234 рубля 90 копеек, а больше — 265 рублей 90 копеек.
Десяток яиц в магазинах уже трудно найти дешевле 80 рублей.
Зато порадовали цены на сахар — 59 рублей 49 копеек за килограмм, но купить надо не меньше пяти кило. В противном случае килограмм стоит 84 рубля 99 копеек.
Странное ценообразование. В одном магазине борются с желающими купить больше пяти килограммов, а в другом буквально навязывают покупки мелким оптом!
Снова подросли в цене бананы — 164 рубля 99 копеек за килограмм. И не везде они есть.
На Центральном рынке продавцы овощей переехали в крытые помещения.
Аренда места не изменилась — 350 рублей за день. Зато хранение продуктов подорожало на 100%. Было 50 рублей за ночь, стало — 100 рублей. Цены на овощи это пока не изменило. Продавцы ориентируются на покупательскую способность липчан.
Карбонад, который стоил 1 300 рублей за килограмм, вдруг предложили всего по 1000.
— Не могу продать! — пожаловался продавец.
На Центральном рынке уже вовсю готовятся к Новому году. Даже краба празднично украсили.
5
1
6
1
5
Комментарии (19)