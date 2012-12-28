Вчера в центре Липецка заработали 2696 платных парковочных мест. Мы спросили у водителей, а нужны ли городу платные парковки?

Липчане высказывались как «за» платные парковки, так и «против». Сторонники нововведения радовались, что теперь не нужно искать место для парковки, противники — возмущались лишними тратами.Водители также говорили об абонементах для тех, кто оставляет машину у работы, о заставленных машинами дворах, о сбоях в оплате парковок.