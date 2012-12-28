Сегодня в Липецке: проблема парковок решилась сама собой, липчане придумали, где достать денег на новогодние праздники
«Обнаружил излишки топлива в баке и решил продать»: водителя большегруза обвиняют в краже солярки
«Обдираловка» и «возможность припарковаться»: водители высказались о платных парковках
«Обнаружил излишки топлива в баке и решил продать»: водителя большегруза обвиняют в краже солярки
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Говорит Липецк
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сегодня, 13:11
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«Обдираловка» и «возможность припарковаться»: водители высказались о платных парковках
Вчера в центре Липецка заработали 2696 платных парковочных мест. Мы спросили у водителей, а нужны ли городу платные парковки?
Водители также говорили об абонементах для тех, кто оставляет машину у работы, о заставленных машинами дворах, о сбоях в оплате парковок.
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