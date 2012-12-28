Неделя 48
Я помню чудные мгновенья когда его нет в поле зренья
Итоги недели
«Няня, где же кружка?
что-то не найду —
тяжко просыпаться
в новом-то году»
Ночью 3 января с восьмого этажа дома № 11 по улице Теперика в Липецке выпал 25-летний мужчина и разбился насмерть. Двое липчан на праздниках умерли от алкоголя, а еще пятеро попали в областной наркологический диспансер сильно избитыми. При этом врачи отметили, что липчане стали меньше пить! По крайней мере количество новогодних обращений в диспансер снизилось примерно на треть по сравнению с началом 2025 года.
«Елизаветой назвали первую рожденную в этом году в Липецкой области девочку». Она увидела свет в областном перинатальном центре 1 января в 01:20. Вторая новорожденная, Мария, появилась в роддоме на Папина. За первые 10 дней в области родились 150 детей: 77 мальчиков и 73 девочки. По сравнению началом 2025 года рождаемость упала аж на 22%! Очевидно, потому врачи бьются за каждого новорожденного, как это было в случае с 850-граммовым мальчиком, родившимся на 14 недель раньше срока. Кроху выхаживали еще с августа (!) вместе с нашими медиками еще и пензенские и московские врачи. Свой первый Новый год Вова встретил дома с родителями.
За новогодние каникулы произошло 53 пожара, пострадал в них всего один человек. Самым продолжительным, трехдневным, был пожар на Усманской нефтебазе, возникший после атаки беспилотника. 89 пьяных водителей задержали автоинспекторы. Восемь человек попали в ожоговый Центр с обморожениями, пятерым из них предстоят ампутации. На длинных выходных липчане 14 тысяч раз вызывали скорую помощь. Ежедневно в травмпункты привозили по 70-90 детей. 600 липчан обратились в кабинет неотложной офтальмологической помощи. «Бенгальские огни, суперклей, пробки от шампанского»: были и такие необычные травмы. Глаз школьнику пробила вылетевшая из домашнего станка фреза. Его прооперировали, но хороших прогнозов пока нет. Не удалось отдохнуть санавиации: 10 января вертолет доставил из Ельца в Липецк 50-летнюю женщину, пострадавшую от взрыва скороварки.
А сколько было в вашей жизни,
к примеру, первых января?
Их больше позади осталось,
чем тех, которых впереди
В новогодние каникулы специально открыли Октябрьский суд для того, чтобы избрать меру пресечения 27-летнему Руслану Оглы, обвиняемому в смертельном избиении 29-летнего Романа Андреева ночью 3 января в кальян-баре «Мята». И, кажется, что этот самый суд состоялся только из-за большого общественного резонанса.
Вначале, 7 января, следствие сообщило о вменении Руслану Оглы части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Вечером того же дня Следком переквалифицировал обвинение по двум другим статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). После вмешательства председателя Следкома России Александра Бастрыкина квалификацию действий Оглы изменили на часть 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и на пункт «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство»).
11 января в суд пришли разведенные родители убитого парня. Мать Романа Андреева сообщила GOROD48, что надеется на справедливое расследование убийства сына не только в отношении Руслана Оглы, но и, по ее мнению, спровоцировавшей конфликт бывшей девушки Романа Виктории. Которая, как видно на видеозаписи преступления, унесла из «Мяты» телефон Романа. Однако о ее роли на процессе по избранию меры пресечения подозреваемому не было сказано ни слова. Хотя в кальян-бар Руслана привела именно бывшая Андреева. Виктория, кстати, уже фигурировала в деле об избиении Русланом Оглы 27-летней женщины в КРЦ «Евразия» семь лет назад. Сломанный нос женщины обошелся парню с двумя классами образования в три года и один месяц колонии общего режима.
В заседании Оглы попросил прощения у родителей Романа Андреева. Он даже был не против ареста, о чем просила следователь Полина Серпецкая. В итоге «Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня».
Новости об избиении в «Мяте» просмотрели более 100 тысяч раз. Они собрали сотни комментариев.
— Очень жаль парня погибшего, родителей и где-то этого парня — теперь ему нести эту ношу, испортит себе жизнь в тюрьме или где-либо ещё! — написал Комментатор.
— Важно установить роль Виктории в совершении этого преступления. Следователь должна расследовать это преступление до самых корней. Очень важные вопросы общественности и журналистов о роли Виктории в преступлении на которые обвиняемый Оглы уклоняется отвечать, — набросала советов следствию Собака Павлова.
В первый понедельник нового года случилось, кажется, больше происшествий, чем за все 12 дней праздников.
Утром 12 января на улице Стаханова прямо на дороге сгорел «Рено». Пострадавший водитель-таксист попал в больницу с ожогами 20% тела и дыхательных путей. Этим же утром на улице Петра Смородина «Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина».
— Мужчина шёл по своим делам вместе с внучкой-подростком и неожиданно упал. С парковки выезжал чёрный внедорожник, водитель которого быстро сориентировался и позвал на помощь врачей из детской поликлиники, помощь последовала незамедлительно. Врачи оказывали помощь до приезда реанимации. Подошла супруга мужчины, которая говорила, что он страдал повышенным давлением, — сообщил Очевидец.
— Надо отдать должное медикам — они оказывали помощь в халатах и костюмах с коротким рукавом, потом кто-то им принёс тёплую одежду, но изначально выбежали как были по первому зову, — добавил Проходил мимо.
«44-летний мужчина выпал с пятого этажа» дома №4/2 по улице Циолковского. От полученных травм он умер в больнице.
А вечером того же дня состоялся очередной воздушный налет на Елец, продолжавшийся с 20:30 до 23:00. Во время атаки были сбиты восемь БПЛА, в нескольких домах вспыхнули пожары, получили ранения двое мужчины. Под удар попала и скорая помощь: машину зацепило осколками, когда медики ехала на вызов к одному из раненых.
Опять снижение тарифов
и коммунальных платежей!
И цены падают всё время
то на еду, то на жильё!
1 января на 1,5-1,7% поднялись тарифы на электроэнергию в связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Но в этом году тарифы поднимутся еще раз — 1 октября. На более чем 11%.
Пока же липчан волнует то, что трудно переносить в морозы: холод в квартирах и долгое ожидание автобусов.
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой». О бедах двухподъездной высотки на проспекте Победы, 106А GOROD48 рассказывает регулярно. В предпоследний раз это было 29 декабря. «В квартире ходим в куртках, дети болеют» — это просьба о помощи жильцов четвертого подъезда дома № 6 по улице Папина, живущих с конца прошлого года с холодными батареями. А «Прокуратура начала проверку из-за холода в доме на Достоевского».
На этих выходных — до минус 27. Но в липецких котельных не поддадут жару из-за риска порвать ветхие внешние теплосети и не отрегулированные должным образом тепловые пункты домов. Сейчас энергетики подают горячую воду температурой более 90 градусов. Этого должно хватить, чтобы пережить пик морозов, не повторив истории двухлетней давности, когда в 20-градусный мороз из-за нескольких порывов 50 тысяч горожан остались без отопления и горячей воды. И все — из-за внезапно заклинившей задвижки на трубе, годами работавшей как часы. Тогда без преувеличения только самоотверженный труд аварийных бригад спас город от катастрофы. Поэтому энергетики, люди суеверные или верующие, и либо стучат по дереву, либо крестятся, если речь идет о прогнозах по поводу крепости древних сетей.
GOROD48 спросил совета у горожан, вынужденных работать на улице, как справиться с холодом? Ответ: «Потеплее одеться и вспомнить молодость».
13 января «Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов». На один из них не села липчанка Виктория, которая утром 40 минут ждала автобус 28-го маршрута. «Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса». Жалуются на нехватку транспорта и в другом городском анклаве: «В Тракторном появились автобусы-призраки». Ответы дептранса мэрии на обращения горожан предсказуемы: автобусы ходят по графику, срывы рейсов носят единичный характер.
На этой неделе с выездного заседания о возможном переводе на улицу Папина с проспекта Победы одного-двух автобусных маршрутов возобновил работу Липецкий горсовет. Чиновники не против пойти навстречу горожанам, живущим в километре от проспекта, однако есть несколько но...
А еще «С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов». В Минтрансе Липецкой области говорят о приведении расписания к реальной загрузке автобусов. «Задача — сохранить базовую транспортную доступность и оставить регулярные поездки там, где спрос выше», — сказано в официальном сообщении ведомства. Исходя из официальной сообщения, изменения коснутся работы более чем половины маршрутов: 59-ти из 114.
Вот за что в психушку
забран человек?
Он от улиц просто
чистил белый снег
В начале января в Липецке выпала месячная норма осадков. Но город не встал. «Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками». С ними заключены контракты на 90 миллионов рублей. В итоге совместными усилиями с конца декабря из города на снежную свалку в районе улицы Студеновской вывезли, по данным мэрии, 80 тысяч кубометров снега. В этом снегоуборочном сезоне мэрия, напомним, отказалась от использования пескосоляной смеси в центре Липецка в пользу регента и соли. И тут же стало намного чище, ведь в прошлом году МБУ закупило такой песок, который был похож на обычный грунт — по этой причине дороги и тротуары после уборки были необычно грязными, что ставило под сомнение качество этих самых противогололедных материалов.
Но не всегда все с зимней уборкой получается сразу хорошо. Так, «На парковке для инвалидов в центре Липецка появился большой сугроб». Создал этот шедевр на площади Плеханова какой-то тракторист МБУ «Управление благоустройства». Конечно, это возмутила горожан. Отреагировал и мэр Роман Ченцов. Он дал поручение включить такие парковки в список приоритетных объектов уборки. Выказали недовольство уборкой дороги жители третьего участка ЛТЗ. Они даже сняли на телефон, как бульдозер громоздит горы на тротуаре из сдвинутого с дороги снега: «Вот такие глыбы на тротуаре у нас — из снега с грязью». После того, как мы переслали эту в администрацию Липецка, снег с тротуара убрали под ноль.
Кстати, «Липчане стали реже жаловаться на неубранный снег в микрорайонах». В то же время редко какой двор можно назвать почищенным по всем стандартам. В то же время чиновники обращают внимание на опасно нависшие с козырьков балконов последних этажей снежно-ледяные шапки и сосульки. И говорят, что уборка козырьков как правило самовольно остекленных балконов лежат на владельцах квартир.
— Жалоб стало меньше, потому что люди поняли бесполезность жалоб и просто устали от этой безнадёги, — скептически заметил Если бы.
Кстати, «Дело о гибели липчанина из-за сошедшей с балкона наледи прекращено за примирением сторон». Хозяйка квартиры выплатила жене умершего в марте прошлого года от последствий схода снежной лавины липчанина 1 миллион 150 тысяч рублей.
Ну и ну!
«Депутатов в областном Совете может стать меньше». Сокращение из числа с 42 до 36 подразумевает законопроект, внесенный самими же депутатами. При этом депутатов, которые будут избираться по партийным спискам, останется девять вместо нынешних 14. Поправку ее авторы мотивируют сокращением числа избирателей и приведением Устава области в соответствие с требованиями федерального законодательства. Выборы нового состава облсовета пройдут в сентябре.
«83-летний пенсионер нарвался на мошенников при покупке пистолета по объявлению». Полиция не сообщила, зачем столь почтенному человеку понадобился пусть даже и охолощенный пистолет «Марголина»?
«Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии». 13 января там сгорела квартира (от ожогов 90% тела ее 60-летняя хозяйка умерла в больнице) и замерз на лавочке 47-летний мужчина.
«Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2» после запрета суда на возведение скандального жилого объекта компанией «Брусника». При этом девелопер надеется на положительный для него исход слушаний гражданского дела и достройку здания на месте снесенной гостиницы у Нижнего парка.
«Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришел в полицию» с жалобой на мошенников», которые развели его при заказе интим-услуг в интернете на 12 600 рублей.
