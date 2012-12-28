Происшествия
2658
сегодня, 09:15
15

19-летнему липчанину грозит срок за кражу колбасы

А ещё его добычей стали сыр и шоколад.

В Липецке будут судить 19-летнего местного жителя, которого подозревают в краже продуктов из торгового зала сетевого магазина в Октябрьском округе.

По информации пресс-службы УМВД РФ, 10 апреля молодой человек тайно похитил из магазина колбасную, сырную и шоколадную продукция.

Версии о бедном студенте и тяжёлой жизненной ситуации сразу отпали. Было установлено, что добычу парень продал третьим лицам, а деньги потратил. Теперь по статье 158 УК РФ ему грозит до 2-х лет лишения свободы.

Фото и видео УМВД РФ по Липецкой области
Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А
сегодня, 15:51
Раньше за кусок колбасы не сажали.
Ответить
Уборщица
сегодня, 15:42
Я на 2 работах за 35 тысяч работаю,колбасу не ем. Не на что ее естьСкоро хлеба не купишь.Все уходит на коммуналку и лекарства.Пенсию отняли,то подспорье было бы тысяч 15.
Ответить
Безмасочник
сегодня, 16:44
А у меня ее столько, что не успеваю съедать, только разве что понадкусывать.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 13:27
Теперь колбаска будет в кошмарах сниться.
Ответить
Буквоед
сегодня, 13:12
Не за колбасу,а за КРАЖУ.Мамка не учила не брать чужое?
Ответить
Уж да
сегодня, 13:09
Делай сам колбасу из мяса, коровки тобой лично взращенной. Смогёшь?
Ответить
Светлана
сегодня, 12:58
Человек голодный
Ответить
да уж
сегодня, 12:11
Колбаса из сои, чё.
Ответить
245
сегодня, 11:54
А, что делать когда очень хочется кушать а денег нет, все на коммуналку ушло?
Ответить
Сокол
сегодня, 11:28
Не смешите, отпустите парня. Судить надо совсем не его
Ответить
Прожили
сегодня, 11:08
Отдайте молодому бездельнику колбасу из своего холодильника, если такие жалостливые.
Ответить
