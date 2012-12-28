сегодня, 09:15
19-летнему липчанину грозит срок за кражу колбасы
А ещё его добычей стали сыр и шоколад.
По информации пресс-службы УМВД РФ, 10 апреля молодой человек тайно похитил из магазина колбасную, сырную и шоколадную продукция.
Версии о бедном студенте и тяжёлой жизненной ситуации сразу отпали. Было установлено, что добычу парень продал третьим лицам, а деньги потратил. Теперь по статье 158 УК РФ ему грозит до 2-х лет лишения свободы.
Фото и видео УМВД РФ по Липецкой области
