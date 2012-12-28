Все новости
19-летний парень ночью погиб на улице Стаханова
Происшествия
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Здоровье
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
Сегодня в Липецке: концерт мировой звезды, липчане уже начали ходить на работу, как зомби
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Происшествия
Пожар возник Липецком филиале РАНХиГС
Происшествия
Депутатов в областном Совете может стать меньше
Общество
На Соколе бригада «РВК» продолжает поиск места утечки воды из 100-миллиметровой трубы
Общество
В выходные — до минус 27. Но в липецких котельных не поддадут жару
Общество
850-граммового мальчика выходили липецкие, пензенские и московские врачи
Здоровье
Более 400 человек будут следить за порядком на крещенских купаниях
Общество
Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса
Общество
Выходные станут самыми морозными днями января
Погода в Липецке
Следком начал доследственную проверку по гибели 19-летнего парня
Происшествия
На пяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Красный уровень отменен, желтый — сохраняется
Происшествия
Общество
1242
сегодня, 15:35
12

В выходные — до минус 27. Но в липецких котельных не поддадут жару

Причина — высокий процент износа внешних сетей и проблемы на тепловых пунктах многоэтажек.

В выходные дни Липецкая область все еще будет находится во власти арктического антициклона. Метеорологи прогнозируют до минус 27 ночью. Но в котельных Липецка не поддадут жару.

Пресс-служба «РИР-Энерго» сообщила GOROD48, что ее котельные и ТЭЦ-2 осуществляют теплоснабжение Липецка в соответствии с температурным графиком: чем холоднее на улице, тем горячее вода в трубах. Ориентируясь на прогнозы погоды, они о-чень мед-лен-но повышают температуру теплоносителя, если дело идет к усилению морозов, и также по-сте-пен-но снижают ее, если морозы уходят, чтобы не порвать 1 600 километров дышащих на ладан городских теплосетей. Сейчас энергетики подают потребителям теплоноситель температурой более 90 градусов (по данным GOROD48, на выходе из котельных теплоноситель нагрет до 93 ℃). В работе — 26 котлов с учетом введенных резервных — их запускают, когда температура воздуха опускается ниже -15 градусов.

0xjl03t07b4w3omn5d9h35s39i4ztuhf.jpg

fhl3jbl3g4ae644fa87nijucu1gvvul1.jpg

Компания готова поднять температуру горячей воды еще выше, это позволяет оборудование, но энергетики сталкиваются с техническими ограничениями.

Дело в том, что температура воды, которая возвращается на котельные от потребителей, той самой «обратки», уже сейчас превышает 65 градусов, что выше нормативного значения на 7 градусов. Это говорит о том, что внутридомовое оборудование в ряде случаев настроено некорректно: многоэтажка просто не «забирает» тепло из воды, прогоняя ее по внутридомовым сетям транзитом. Учитывая, что насосное оборудование котельных рассчитано на прием «обратки» не выше 70 градусов, повышать температуру теплоносителя рискованно для всей городской системы теплоснабжения.

— За работу внутридомовых систем отвечают управляющие компании. Только за последний месяц мы направили в их адрес несколько десятков уведомлений о необходимости регулировки оборудования. От качественной настройки режимов внутри дома напрямую зависит не только тепло в квартирах, но и температура горячей воды в кранах, с учетом того, что в Липецке в 80% случаев реализована открытая системе теплоснабжения и вода, которая поступает в батареи, идет и в систему горячего водоснабжения, — говорят в «РИР-Энерго».

То есть липчане рискуют получить ожоги, просто включив смеситель, который, по неосторожности, может быть настроен сразу на подачу кипятка.

МУП «Липецктеплосеть», которое обеспечивает теплом жителей Сокола и Сырского Рудника, располагает 27 небольшими котельными, не сравнимыми с теми, которые находятся в системе «РИР-Энерго». По данным GOROD48, они сейчас подают потребителям теплоноситель температурой 95 градусов, а «обратку» принимают температурой 70.

— В межсезонье для минимизации риска аварийных ситуации мы провели двукратные гидравлические испытания сетей на прочность и плотность. К началу отопительного сезона все запланированные мероприятия мы выполнили. Однако мы не исключаем риск возникновения аварийных ситуаций. Мы готовы устранить их в нормативные сроки, — заявил GOROD48 директор «Липецктеплосети» Дмитрий Бондаревский.

А еще GOROD48 известно, что в больших кабинетах энергетиков есть иконы. Ведь как бы ни были готовы котельные и как бы ни испытывали сети на прочность летом, всегда есть риск получить аварии или даже целую череду ЧП, как это было 13 января 2024 года, когда из-за нескольких порывов на теплосетях сетях на улицах Барашева и Толстого 50 тысяч горожан в центре Липецка остались без отопления и горячей воды. И все — из-за внезапно заклинившей задвижки на трубе, годами работавшей как часы. Тогда только чудо спасло город от катастрофы. Поэтому энергетики люди суеверные и никто из них не полагается исключительно на крепость изъеденного коррозией металла.

Сети в Липецке изношены на 70-80%. В 2024 году «РИР-Энерго» заменили 14 километров трубопроводов, в 2025-м — еще 16. Но это лишь 1% от общей длины липецких сетей компании. Этого мало: для опережения износа необходимо ежегодно менять не менее 5% труб. И кто знает, не сочится ли кипяток из надорванной трубы под ногами у липчан в тот самый момент, когда кто-то читает этот текст.
Ну так
18 минут назад
Русское "Авось" никто не отменял, так что без паники, прорвёмся!
Р
22 минуты назад
Нужно посмотреть уровень дохода главы рир энерго и его премии. Наверняка можно ещё десяток км труб поменять или 100 рабочих нанять. Слишком разные доходы слесаря и управленца.и это не разы а сотни тысячи раз
Петрович
27 минут назад
Нахально врет Рир Энерго . Возросла на треть плата за отопление, а батареи в квартирах еле теплые. Валят на УК, те в свою очередь на поставщика. Кто то же должен разобраться в городе с этим враньем, да и заставить восстановить нормальное отопление.
политэкономикс
33 минуты назад
Ой как внезапно! А где вы были последние 35 лет? А кто эксплуатировал инфраструктуру, получал прибыль и не менял трубы? А давайте теперь возьмем с них средства на замену? Ойой.. что-то я разошелся..
Всё прихватизировали
41 минуту назад
С согласия властей и теперь извлекают прибыль, ни чего не модернизируя и не вкладывают.
Гость
48 минут назад
Т.е, исходя из того что написано в статье, система в многоэтажках настроена таким образом, чтобы как можно больше выкачать денег из населения...
Титаник
58 минут назад
Может пронесёт... Но конские квитанции оплачивайте в полном объеме!
Р
сегодня, 15:51
Ссср это святое государство. По сравнению с нынешней страной барыг у власти и лжецов.
Р
сегодня, 15:50
то есть сети заменят за 100 лет....... За сто лет вообще все сгниет. Так ещё и цены подняли сами считайте 2026 в сумме 14.2 процента, в 2025 ещё 10.5., 2024 9.85. В ИТОГЕ ЗА 3 ГОДА БУДЕТ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ. И ВСЕ ДЕНЕГ НЕТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ.......
Наталья
сегодня, 15:48
Повышают плату,повышают каждый год,а у них всё изношенное!!! Умом Россию не понять!!!!
