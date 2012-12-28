Общество
В выходные — до минус 27. Но в липецких котельных не поддадут жару
Причина — высокий процент износа внешних сетей и проблемы на тепловых пунктах многоэтажек.
Пресс-служба «РИР-Энерго» сообщила GOROD48, что ее котельные и ТЭЦ-2 осуществляют теплоснабжение Липецка в соответствии с температурным графиком: чем холоднее на улице, тем горячее вода в трубах. Ориентируясь на прогнозы погоды, они о-чень мед-лен-но повышают температуру теплоносителя, если дело идет к усилению морозов, и также по-сте-пен-но снижают ее, если морозы уходят, чтобы не порвать 1 600 километров дышащих на ладан городских теплосетей. Сейчас энергетики подают потребителям теплоноситель температурой более 90 градусов (по данным GOROD48, на выходе из котельных теплоноситель нагрет до 93 ℃). В работе — 26 котлов с учетом введенных резервных — их запускают, когда температура воздуха опускается ниже -15 градусов.
Компания готова поднять температуру горячей воды еще выше, это позволяет оборудование, но энергетики сталкиваются с техническими ограничениями.
Дело в том, что температура воды, которая возвращается на котельные от потребителей, той самой «обратки», уже сейчас превышает 65 градусов, что выше нормативного значения на 7 градусов. Это говорит о том, что внутридомовое оборудование в ряде случаев настроено некорректно: многоэтажка просто не «забирает» тепло из воды, прогоняя ее по внутридомовым сетям транзитом. Учитывая, что насосное оборудование котельных рассчитано на прием «обратки» не выше 70 градусов, повышать температуру теплоносителя рискованно для всей городской системы теплоснабжения.
— За работу внутридомовых систем отвечают управляющие компании. Только за последний месяц мы направили в их адрес несколько десятков уведомлений о необходимости регулировки оборудования. От качественной настройки режимов внутри дома напрямую зависит не только тепло в квартирах, но и температура горячей воды в кранах, с учетом того, что в Липецке в 80% случаев реализована открытая системе теплоснабжения и вода, которая поступает в батареи, идет и в систему горячего водоснабжения, — говорят в «РИР-Энерго».
То есть липчане рискуют получить ожоги, просто включив смеситель, который, по неосторожности, может быть настроен сразу на подачу кипятка.
МУП «Липецктеплосеть», которое обеспечивает теплом жителей Сокола и Сырского Рудника, располагает 27 небольшими котельными, не сравнимыми с теми, которые находятся в системе «РИР-Энерго». По данным GOROD48, они сейчас подают потребителям теплоноситель температурой 95 градусов, а «обратку» принимают температурой 70.
— В межсезонье для минимизации риска аварийных ситуации мы провели двукратные гидравлические испытания сетей на прочность и плотность. К началу отопительного сезона все запланированные мероприятия мы выполнили. Однако мы не исключаем риск возникновения аварийных ситуаций. Мы готовы устранить их в нормативные сроки, — заявил GOROD48 директор «Липецктеплосети» Дмитрий Бондаревский.
А еще GOROD48 известно, что в больших кабинетах энергетиков есть иконы. Ведь как бы ни были готовы котельные и как бы ни испытывали сети на прочность летом, всегда есть риск получить аварии или даже целую череду ЧП, как это было 13 января 2024 года, когда из-за нескольких порывов на теплосетях сетях на улицах Барашева и Толстого 50 тысяч горожан в центре Липецка остались без отопления и горячей воды. И все — из-за внезапно заклинившей задвижки на трубе, годами работавшей как часы. Тогда только чудо спасло город от катастрофы. Поэтому энергетики люди суеверные и никто из них не полагается исключительно на крепость изъеденного коррозией металла.
Сети в Липецке изношены на 70-80%. В 2024 году «РИР-Энерго» заменили 14 километров трубопроводов, в 2025-м — еще 16. Но это лишь 1% от общей длины липецких сетей компании. Этого мало: для опережения износа необходимо ежегодно менять не менее 5% труб. И кто знает, не сочится ли кипяток из надорванной трубы под ногами у липчан в тот самый момент, когда кто-то читает этот текст.
Комментарии (12)