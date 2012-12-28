Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Здоровье
18 минут назад
Фреза прострелила глаз подростку
Мальчик изучал устройство станка дома.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, травму подросток получил дома, когда изучал работу станка. Мальчик не убедился в надежной фиксации фрезы и, заглянув в механизм крепления, нажал на кнопку запуска. В результате фреза вылетела и попала в глаз, что привело к серьезной травме — глубиной более 10 миллиметров.
В областном клиническом центре помощь ребёнку сначала оказала врач-офтальмолог Ирина Хворова, а потом Марина Доминюк провела мальчику операцию.
Но, к сожалению, на данный момент потеря зрения является существенной и какие-либо прогнозы по его восстановлению делать рано.
Врачи напоминают родителям и детям о соблюдении мер безопасности при работе с опасными инструментами и техникой.
