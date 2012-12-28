Все новости
Здоровье
308
18 минут назад
3

Фреза прострелила глаз подростку

Мальчик изучал устройство станка дома.

В Липецкий областной клинический центр был доставлен подросток с тяжёлой травмой глаза — его проткнуло металлической фрезой.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, травму подросток получил дома, когда изучал работу станка. Мальчик не убедился в надежной фиксации фрезы и, заглянув в механизм крепления, нажал на кнопку запуска. В результате фреза вылетела и попала в глаз, что привело к серьезной травме — глубиной более 10 миллиметров.

IMG_7237.jpeg

В областном клиническом центре помощь ребёнку сначала оказала врач-офтальмолог Ирина Хворова, а потом Марина Доминюк провела мальчику операцию.

Но, к сожалению, на данный момент потеря зрения является существенной и какие-либо прогнозы по его восстановлению делать рано.

Врачи напоминают родителям и детям о соблюдении мер безопасности при работе с опасными инструментами и техникой.
медицина
дети
0
3
0
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Здоровья!
5 минут назад
Мальчику выздоровления. Он молодец тем, что работал на станке, а не играл с телефоном. Только техника безопасности подкачала. Защитные очки.
Ответить
СССР
6 минут назад
Дете нужно учить обращению и использованию инструментом! А не на смартфон иди мозги конифоль.
Ответить
Филин
6 минут назад
Хорошо что дома, на школу и учителей свалить вину не получится)))
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
