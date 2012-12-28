Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Здоровье
17 минут назад
За время новогодних каникул липчане почти 14 тысяч раз вызывали скорую помощь
Три вызова оказались связаны с атаками БПЛА.
Для сравнения, за 10 новогодних дней 2025 года липчане вызвали «скорую» 9 890 раз. Рост вызовов врачи связывают с наслоением гриппа и ОРВИ.
В время каникул бригады «скорой» 1 718 раз выезжали к детям, 3 721 пациента отвезли в больницы. Оказана помощь 35 пострадавшим в ДТП, шестерым — при пожарах, трем пациентам пострадавшим при атаках БПЛА.
На экстренные вызовы «скорые» доезжали, в среднем, за 13 минут.
