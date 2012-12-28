За время новогодних каникул липчане почти 14 тысяч раз вызывали скорую помощь

Три вызова оказались связаны с атаками БПЛА.



За 12 дней новогодних каникул жители Липецкой области 13 752 раза вызывали скорую помощь.Для сравнения, за 10 новогодних дней 2025 года липчане вызвали «скорую» 9 890 раз. Рост вызовов врачи связывают с наслоением гриппа и ОРВИ.В время каникул бригады «скорой» 1 718 раз выезжали к детям, 3 721 пациента отвезли в больницы. Оказана помощь 35 пострадавшим в ДТП, шестерым — при пожарах, трем пациентам пострадавшим при атаках БПЛА.На экстренные вызовы «скорые» доезжали, в среднем, за 13 минут.