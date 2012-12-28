Один человек пострадал в пожарах на новогодних каникулах

Один детский сад в Липецке обновит воронежская компания, два других — компания депутата Липецкого горсовета
Всего в Липецкой области за новогодние каникулы зарегистрировано 53 пожара.
Всего за новогодние каникулы произошли 53 пожара. Так, 4 января в Липецке на улице Московской из-за пожара в общежитии были эвакуированы 15 и спасены девять человек. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. 30 человек эвакуировались 9 января из пятиэтажки на улице Гагарина, 107/2. Пожарные тушили подвал и пол в квартире. В Задонске на улице Коммуны горела деревянная колокольня монастыря — огонь повредил отделку и вещи в келье, десять человек эвакуированы.
В новогодние дни сгорели десять автомобилей. Вечером 1 января деревне Хухлово Измалковского округа в гараже сгорел «Ниссан Кашкай», а в селе Новоуглянка Усманксого округа — «ВАЗ-21011». Ровно в полночь 2 января на улице Московской в Липецке огонь серьезно повредил автомобиль «Опель Астра». Вечером 5 января на проспекте 60 лет СССР областного центра вместе с гаражом сгорела «Лада Калина». Утром 6 января на улице Зои Космодемьянской Липецка сгорел автомобиль «Шевроле Лачетти». Две машины повреждены 8 января: утром «Киа Оптима» на улице Петра Смородина в Липецке и днем в селе Стрелецкие Хутора Усманского округа — «Черри». А 10 января два автомобиля сгорели полностью: «Фольксваген» на улице Богатырской в Липецке и «ГАЗель Луидор» на дороге «Липецк — Данков» у села Новое Ракитино Лебедянского округа. Днем 11 января в Липецке на улице Теперика огонь повредил частично подкапотные узлы и агрегаты кроссовера «Мазда».
