Мать погибшего Романа Андреева пришла пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Следствие требует арестовать Оглы на два месяца.
К зданию суда с группой поддержки пришла мать Романа Андреева Ольга Леньшина. Она сообщила GOROD48, что надеется на справедливое решение не только в отношении Руслана Оглы, но и, по ее мнению, спровоцировавшей конфликт бывшей девушки Романа Виктории.
Приехали к суду и родственники Руслана Оглы, но свои машины они не покидали.
Процесс проходит в присутствии родителей Романа Андреева
Напомним, после нескольких переквалификаций действий Руслана Оглы ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
«По данным следствия, 3 января 2026 года обвиняемый нанёс 29-летнему мужчине удары по голове, причинив челюстно-лицевую травму. Потерпевший скончался на месте происшествия.
В ходе расследования установлено, что конфликт между обвиняемым и потерпевшим произошёл по малозначительному поводу, не оправдывающему агрессивное поведение и грубое нарушение общественного порядка в присутствии посторонних лиц.
По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям иных участников конфликта», — ранее сообщило областное управление Следственного комитета.
