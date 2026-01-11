Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе
Происшествия
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
Красный уровень опасности действовал больше семи часов
Общество
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
Грязинскую управляющую компанию снова оштрафовали на 170 тысяч рублей
Общество
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Происшествия
Нетопырь Куля из Боринского доставлен в зоопарк
Общество
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
Липчан предупреждают о тумане
Погода в Липецке
Красный уровень опасности действовал больше семи часов
Общество
Читать все
Происшествия
1375
58 минут назад
12

Мать погибшего Романа Андреева пришла пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы

Следствие требует арестовать Оглы на два месяца.

Судья Октябрьского районного суда Липецка Кирилл Власов начал рассматривать ходатайство следователя СУ СК РФ по Липецкой области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца 27-летнему Руслану Оглы задержанному по делу о гибели в кальян-баре «Мята» 29-летнего Романа Андреева. 


К зданию суда с группой поддержки пришла мать Романа Андреева Ольга Леньшина. Она сообщила GOROD48, что надеется на справедливое решение не только в отношении Руслана Оглы, но и, по ее мнению, спровоцировавшей конфликт бывшей девушки Романа Виктории.

Приехали к суду и родственники Руслана Оглы, но свои машины они не покидали.

photo_2026-01-11_12-01-31 (2).jpg+2026-01-11-12.07.05.jpg

Процесс проходит в присутствии родителей Романа Андреева

Напомним, после нескольких переквалификаций действий Руслана Оглы ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).  

«По данным следствия, 3 января 2026 года обвиняемый нанёс 29-летнему мужчине удары по голове, причинив челюстно-лицевую травму. Потерпевший скончался на месте происшествия. 

В ходе расследования установлено, что конфликт между обвиняемым и потерпевшим произошёл по малозначительному поводу, не оправдывающему агрессивное поведение и грубое нарушение общественного порядка в присутствии посторонних лиц.

По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям иных участников конфликта», — ранее сообщило областное управление Следственного комитета. 

избиение
убийство
Руслан Оглы
1
4
5
5
1

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
СССР
5 минут назад
какое позорище
Ответить
Денис
6 минут назад
Так из-за чего она его захотела покалечить? Слухи с криптокошельком мать не подтверждает
Ответить
"пришла пришла"
11 минут назад
Это имеется ввиду она два раза что ли пришла?
Ответить
Александр Н.
19 минут назад
А разве это не проблема и она касается всех,мягкость наказания спровоцировала смерть человека,а то прошлый раз хотели принудительными работами отделаться вот и результат,у над суды за банковскую найденную карту грозят пятью годами,а жизнь и здоровье человека ничего не стоит.
Ответить
Мать
28 минут назад
Ну как можно было отпустить сына в этот шинок? Неужели никто не знает про эти заведения? Что нормальным людям там можно делать?
Ответить
Э
4 минуты назад
А с вами 29-ти летний сын по сей день отпрашивается где и с кем ему быть? Они его и просто на улице могли поджидать. Место отдыха ни как не влияет на обстоятельства совершения преступления.
Ответить
Лариса
9 минут назад
Вы считаете, что 30-летнего мужчину можно не пустить? В 20 лет они начинают уже отвечать, что они совершеннолетние .
Ответить
Он не погибшый
35 минут назад
Его убили
Ответить
Стесняюсь спросить
46 минут назад
А других проблем у нас нет?
Ответить
Мда
12 минут назад
Такие случаи обязательно нужно освещать в сми чтобы приговор был справедливым
Ответить
Не стесняюсь ответить
27 минут назад
Не дай Бог Вам столкнуться с подобной проблемой. Тогда узнаете, есть ли другие.
Ответить
Сергей
44 минуты назад
Нет, потому что в редакции Пришла Пришла на суд!
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить