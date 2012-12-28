Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Там сгорела квартира и замёрз на лавочке мужчина.
А ближе к утру у того же дома №11 нашли замёрзшего до смерти мужчину. Пока правоохранители никак не связывают эти два происшествия. Но ночевавший на лавочке, а затем умерший в больнице от переохлаждения мужчина, ещё и не опознан.
