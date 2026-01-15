Все новости
Общество
298
19 минут назад
1

Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два

Можно было бы завести сюда и больше маршрутов, но этому мешает узость дороги между перекрестками с улицами Юных Натуралистов и Доватора.

Сегодня комиссия Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству вместе с представителями мэрии обсуждала на выездном заседании организацию движения общественного транспорта по улице Папина. Такой запрос — самый популярный к властям со стороны 30 тысяч горожан, живущих между Каменным логом и улицей. И ответа на этот запрос от мэрии вот уже несколько лет добиваются депутаты Игорь Подзоров и Екатерина Пинаева.

— Липчане прекрасно помнят, что в 2019-2020 годах на улицу Папина переместились все маршруты с ремонтируемого проспекта Победы. И тогда, замечу, дорога на Папина была двухполосной. И у ГИБДД тогда не было претензий к такой организации дорожного движения. Для жителей района это аргумент, что автобусы могут ездить по Папина. И они надеются, что общественный транспорт у них снова появится. Любой автобус на этой улице будет за счастье для липчан, — сказала сегодня многочисленным представителям мэрии Екатерина Пинаева.

Департамент транспорта основательно подготовился к встрече с депутатам. Его председатель Александр Лукинов раздал участникам выездного солидную папку с наработанными ведомством материалами, а чтобы показать на практике слабые места проекта запуска автобусов по Папина, подогнал собравшимся «Волгабас»! Проедем и посмотрим, что да как.

e33cff8f-a879-4f48-83c1-2bc649424e0a.jpg+2026-01-15-12.52.35+niz.jpg

381db156-b13c-43a7-98aa-ca3d4d533a30.jpg+2026-01-15-12.52.35+niz.jpg

Александр Лукинов не стал томить депутатов. Он сразу сказал, что перекинуть с проспекта Победы на Папина несколько маршрутов возможно, но…

И этих «но» много. Улицу Папина изначально не проектировали под общественный транспорт. Только после реконструкции дороги в 2024 году на ней появились четыре полосы, суженные в двух местах до трех. Непостоянная ширина проезжей части и нечетное количество полос — первое препятствие для автобусов. Они будут останавливаться на полосе движения, поэтому нельзя допускать, чтобы она была единственной. На улице длиной 2,2 километра нужно обустроить восемь остановочных павильонов — по четыре в каждом направлении. Под них нужны заездные карманы, но менять профиль дороги нельзя до 2028 года, пока на обновленную проезжую часть действует строительная гарантия от подрядчика. Это — вторая сложность. Третья проблема — только две остановки из восьми можно установить там, где нет коммунальных коммуникаций. Остальные шесть попадают в охранную зону сетей. Очень проблематичны две перекрестка — с улицами Доватора и Юных Натуралистов. Чересчур узка дорога от пересечения Папина с Юных Натуралистов до бизнес-центра «Пекин»…

20dbf4d8-15db-4c1e-8ee3-f72e7cb3be8e.jpg+2026-01-15-12.53.04+niz.jpg

24f96e18-186b-4ea9-bd2f-ba009b1f4b4b.jpg+2026-01-15-12.53.04+niz.jpg

— Мы физически вели подсчет машин в утренние и вечерние часы пик. Мы отметили низкую востребованность поворота с Папина на Доватора. Замечена ярко выраженная маятниковость трафика: утром все едут в сторону Центрального рынка, вечером — обратно, в спальные микрорайоны. Но тут как раз не обойтись без остановки автобусов, так как именно этот участок изобилует социальными объектами: школой, яслями, детским садом, женской консультацией, — сказал Александр Лукинов.

И он же признал, что автобусы на Папина нужны, ведь от последних домов у лога до проспекта Победы — более километра пешком. Тут строятся новые высотные жилые комплексы, а значит, численность населения в районе Папина вырастет. К тому же на Папина — десять социальных объектов, в числе которых — роддом и шесть колледжей.

По ходу движения «Волгабаса» в нем обсуждались детали проекта. Если нужно было показать узкие месте на месте, автобус останавливался, его пассажиры выходили на улицу и разбирали проблемы. Например, где ставить восемь павильонов, если где-то проходят сети или находятся новые парковки, как у ТЦ «Волл Стрит» или у дома №6? Можно ли организовать остановки на газонах, заменив траву на асфальт? Как автобусу проезжать перекресток с улицей Юных Натуралистов, если ширина полосы по направлению к улице Водопьянова всего в 3,3 метра?


07f6fa02-d860-403c-98ad-27a64eaa0845.jpg+2026-01-15-12.53.04+niz.jpg

3b99fdf1-84af-4305-b7f0-a4693b6a91bf.jpg+2026-01-15-12.52.35+niz.jpg

71ad6ea4-5942-4b3c-ac08-c80dcf5dd23a.jpg+2026-01-15-12.52.35+niz.jpg

Председатель депутатской комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев предложил разделить проблему на части: достижимые уже в этот году цели и перспективные. Заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Сапрыкин сообщил, что его ведомство может разработать правила организации дорожного движения по Папина (ПОДД) с учетом пассажирского транспорта к лету. Для этого нужно объявить торги на создание такого документа. Если начать разработку ПОДД хотя бы в марте, то есть вероятность согласования документа с ГАИ к лету. Тогда же можно будет нанести на дорогу новую разметку, расставить знаки, установить остановочные павильоны.

— Было бы неплохо запустить первый пробный пассажирский маршрут, а то и два, к 1 сентября, — заметил первый зам председателя горсовета.

На вопрос вице-спикера Игоря Подзорова о том, автобусы какого класса поедут по улице Папина председатель дептранса мэрии ответил, что большие, 12-метровые, как «Волгабас», в котором они едут.


7d021656-5ebf-40ac-a43e-bc1e8c60a886.jpg+2026-01-15-12.53.04+niz.jpg

24df2707-33b2-43f1-b3cb-bf467ccfa34d.jpg+2026-01-15-12.53.04+niz.jpg

889433d2-97e9-43f8-b164-391c9535379f.jpg+2026-01-15-12.52.35+niz.jpg

А что на перспективу? После завершения 2028 году строительной гарантии на дорогу по Папина можно заняться ее частичной реконструкцией. Изначально, до капремонта улицы в 2024 году ее полную реновацию обсчитали в 900 млн рублей. Но значительная часть работ по обустройству Папина (на ней наконец-то появились полноценные тротуары) были выполнены два года назад. Поэтому ценник новой реконструкции, как заметил Борис Понаморев, значительно уменьшится.

— Дорога по Папина будет после необходимых работ с велодорожками, с заездными карманами для автобусов. Правила организации дорожного движения на это уже разработаны, — заметил Дмитрий Сапрыкин.

Пока же улицу Папина разрушает подрядчик «РВК-Липецк», который тянет методом горизонтального бурения от ЖК на Перова до перекрестка с Механизаторов новую канализацию. Раскопаны газоны. Снесена часть новых деревьев. Уничтожено благоустройство. Картина выглядит удручающе. Когда эту трубу протянут, департаменту дорожного хозяйства и благоустройства неизвестно. Но это, как говорится, уже другая история.


a9705fa2-175a-447b-bae0-b828f1db29f5.jpg+2026-01-15-12.53.04+niz.jpg
