В Липецкой области дожди и до +21

Прохладу и дожди принесет в Липецкую область очередной циклон.

В ближайшие трое суток через Центральный федеральный округ в целом и Липецкую область в частности будет перемещаться с юго-запада на северо-восток волновой циклон. Под его влиянием пройдут кратковременные дожди, 11 мая более интенсивные, местами с грозами и усилением порывистого ветра до 17 м/сек.Среднесуточные температуры составят: 10 мая – 13-14 градусов тепла, что в пределах нормы, 11 и 12 мая – 15-16 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12, днем – от +16 до +21.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.День 10 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2024 году – 4 градуса мороза.