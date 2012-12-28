Все новости
Общество
769
сегодня, 12:58
6

На парковке для инвалидов в центре Липецка появился большой сугроб

Мэр вмешался и снег убрали.

На площади Плеханова в Липецке под знаком парковка для инвалидов МБУ «Управление благоустройства» собрало снег в большой сугроб. Конечно, это вызвало возмущение горожан. На него отреагировал мэр Роман Ченцов.

«В социальных сетях увидел обращение о не расчищенной парковке для людей с ограниченными возможностями. Ситуация, мягко говоря, недопустимая. Такого быть не должно. Парковочные места для людей с инвалидностью должны быть расчищены в первую очередь. Дал поручение включить такие парковки в список приоритетных объектов: снег с них должен убираться оперативно и регулярно», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Мэр также отметил, что быстро расчистить все парковочные места в городе не удается. «В приоритете — центральные магистрали, улицы с интенсивным движением, маршруты общественного транспорта, пешеходные зоны и подходы к остановкам».
снегопад
ЖКХ
0
0
1
3
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабушка
13 минут назад
когда же наконец услышат организации по очистке города от снега-что сгребать грязный снег с реагентами и песком нельзя под деревья?!
Ответить
я
47 минут назад
Вообще-то знак говорит, что парковка инвалидов 7 м налево от столба со знаком. И там почищено, даже чего-то стоит черное. У черного знак инвалид есть? А сугроб на непарковочной зоне.
Ответить
Не мэр
55 минут назад
А другие сугробы на парковочных местах , нечищенные тротуары , дворы и улицы его не интересуют?
Ответить
123
59 минут назад
а когда мэр вмешается в уборку и приведение дорог в порядок, что на районах ужас, что на окружной одни ямы
Ответить
Житель Сокола
сегодня, 13:16
На улице Ленина, Интернациональная, Плеханова, приведите в порядок платные парковки, машину поставить не возможно.
Ответить
Инсайдер
сегодня, 13:30
Ты паркуешься - ты и место очищай. Не хочешь очищать - не паркуйся.
Ответить
