Общество
сегодня, 12:58
На парковке для инвалидов в центре Липецка появился большой сугроб
Мэр вмешался и снег убрали.
«В социальных сетях увидел обращение о не расчищенной парковке для людей с ограниченными возможностями. Ситуация, мягко говоря, недопустимая. Такого быть не должно. Парковочные места для людей с инвалидностью должны быть расчищены в первую очередь. Дал поручение включить такие парковки в список приоритетных объектов: снег с них должен убираться оперативно и регулярно», — написал глава города в своем Telegram-канале.
Мэр также отметил, что быстро расчистить все парковочные места в городе не удается. «В приоритете — центральные магистрали, улицы с интенсивным движением, маршруты общественного транспорта, пешеходные зоны и подходы к остановкам».
