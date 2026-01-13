Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Общество
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
В Липецке оштрафуют выгрузившего холодильник рядом с пустым мусорным бункером
Общество
Липецкую область накрывают крещенские морозы
Погода в Липецке
Читать все
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
Липчане стали реже жаловаться на неубранный снег в микрорайонах
Общество
Пациент оскорбил офтальмолога и получил штраф
Происшествия
Потеплее одеться и вспомнить молодость
Общество
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Разбитые в Ельце при налете БПЛА окна начали закрывать еще ночью
Происшествия
За первый рабочий день 27 человек решили обанкротиться
Общество
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области днем до -14
Погода в Липецке
Читать все
Общество
515
сегодня, 15:55
12

Липчане стали реже жаловаться на неубранный снег в микрорайонах

В то же время редко какой двор можно назвать почищенным по всем стандартам.

Эти длинные новогодние праздники обошлись без ЧП на теплосетях. А сегодня — двухлетняя годовщина той самой череды аварий на теплосетях в центре Липецка, когда в 20-градусный мороз без тепла и горячей воды на сутки остались 50 тысяч горожан. К счастью, обошлось без коммунального коллапса, хотя на улице 8 Марта последствия тех порывов устраняли больше недели.

Сегодня глава Липецка Роман Ченцов дал поручение городскому департаменту ЖКХ посмотреть, как зимует тот самый 13-й микрорайон, в котором два года назад люди прожили без тепла неделю. Заместитель председателя департамента Алексей Жидков и заместителем руководителя Госжилинспекции по Липецкой области Сергеем Музалевских взяли с собой и корреспондента GOROD48.

Обход мы начали мы с дома №17 на улице 8 Марта. Это — пятиэтажка, торец которой украшает баннер «Липецк гордится своими летчиками». Летчиками, может, и гордится, но не дворниками. Дом два года назад обслуживала УК «Маяк». После коммунальной аварии 13 января жилфонд «Маяка» спасали всем миром, так как в ее штате работало тогда два слесаря на 160 многоэтажек. В итоге руководителя «Маяка» Дубинина дисквалифицировала Госжилинспекция, а часть домов разобрали другие УК, не шибко лучше предыдущей.

5420371495357188978.jpg+2026-01-13-15.15.04+niz.jpg

5420371495357188955.jpg+2026-01-13-15.15.34+niz.jpg

Тротуар у 17-го дома со стороны улицы прочистил трактор МБУ «Управление благоустройства Липецка», а проезд со стороны подъездов своими днищами после снегопада проутюжили легковые машины. Правда, глубина колеи еще не достигла критических 10 сантиметров, чтобы Госжилинспекция вмешалась в ситуацию, призвав новую УК «Перспектива» нанять трактор и срыть полосу льда с середины дороги. Но у подъездов более-менее чисто. Голый асфальт зияет на местах, на которых все длинные январские выходные стояли машины.

5420371495357188979.jpg+2026-01-13-15.15.04+niz.jpg

— Если бы управляющая компания оповестила людей о том, что собирается очистить двор от снега в такой-то день, жильцы убрали бы машины, и у дома было бы значительно чище. Но в этом и проблема: в отсутствии должной коммуникации УК с жильцами домов, которые они обслуживают, — резюмирует Алексей Жидков.

Через дорогу — у подъездов дома №30 — девственный белый снег. Этот дом перешел от «Маяка» к УК «Городище». Ее директор Татьяна Черных рьяно было взялась за наведение порядка в двухподъездной девятиэтажке, но летом прошлого года оказалась под домашним арестом — региональный Следком счел ее участницей организованной группы черных риэлторов, которые обманом лишали мэрию т. наз. выморочных квартир. По этому уголовному делу в конце прошлого года осужден к шести годам 61-летний организатор группы, а вот его сообщники — сотрудники МФЦ, БТИ Липецкой области и та же Татьяна Черных — ждут передачи их общего уголовного дела в суд.

5420371495357188980.jpg+2026-01-13-15.15.04+niz.jpg

Конечно, при таком раскладе директору УК «Городище» об уборке снега думается в последнюю очередь. Однако очищавшая замерзшую «Ладу» ото льда жительница 30-го дома Илона вдруг стала нахваливать дворника от «управляшки», который, по ее словам, добросовестно расчищает снег и сыплет песок. Но факт остается фактом: у соседнего 28-го дома на улице 8 Марта дорожки посыпаны песком, а тут, у 30-го, нет.

5420371495357188977.jpg+2026-01-13-15.15.04+niz.jpg

У одноэтажной панельной девятиэтажки №30А — три больших кучи снега. Подход к дому и двор вылизаны до асфальта. У соседнего дома №32 дорожки просыпаны солью — он выел снег и лед.

5420371495357188976.jpg+2026-01-13-15.15.34+niz.jpg

А вот на проезде у дома — жуткая колея не по ГОСТу. Заместитель руководителя Госжилинспекции по Липецкой области Сергей Музалевских взял эту ситуацию на карандаш. Такой же неочищенный от льда и снега — проезд с уклоном к логу между домами 24/4 и 26/4. Фактически не очищен проезд между 1-й гимназией и 114-м детским садом, но этот косяк необходимо занести в пассив МБУ «Управление благоустройства Липецка».

Состояние 13-го микрорайона, как пошутил Сергей Музалевских, — как средняя температура по больнице. Есть районы и похуже с уборкой, на что обратил вчера в своем Telegram-канале глава города Роман Ченцов, есть и те, где получше. И не факт, что получше — в микрорайонах-новостройках, где у домов в разы больше машин. Как убирать снег, если владельцы автомобилей не реагируют на призывы управляющих компаний в общедомовых чатах, не убирают транспорт к приезду тракторов?

5420371495357188961.jpg+2026-01-13-15.15.34+niz.jpg

почти нет жалоб на подъезды к местам сбора бытового мусора, но его, очевидно, все равно не успевают вывозить   

Однако при всем при том и Алексей Жидков, и Сергей Музалевских в один голос говорят, что жалоб на неубранный снег в этом январе куда меньше, чем два года назад, когда Липецк замело ураганом «Ванечка». Хорошо, что в этом году Липецк обошел стороной другой циклон, который позавчера набросал в Москве 60-сантиметровые сугробы. Заместитель председателя городского департамента ЖКХ вздыхает: выпади столько снега в Липецке, всем миром его бы разгребали неделю! А так Бог миловал. И жалоб на неубранные дворы — пока раз-два и обчелся.

5411634337876218059.jpg+2026-01-13-15.15.34+niz.jpg

в новых микрорайонах у УК появилась малогабаритная уборочная техника 

В том же 13-м микрорайоне Алексей Жидких на балконах пятых этажей почти каждой «хрущевки» замечал снежные шапки и метровые сосульки. Алексей Жидких говорит, что с учетом двух последних решений судов в Липецке сложилась практика признания виновными за сход лавин с таких самовольно остекленных балконов собственников квартир.



— Все последствия падения снега, наледи, сосулек на имущество липчан или на людей лежат на владельцах квартир последних этажей. Каждый год кто-то из липчан попадает под такие лавины, становится инвалидом или погибает. Напомню один из недавних случаев, когда в марте 2022 года школьницу накрыло наледью, упавшей с козырька балкона пятого этажа на улице Липовской. Девочке понадобилось долгое лечение. Суд признал виновной в травмировании ребенка собственницу квартиры, которой предстоит возместить семье потерпевшей более миллиона рублей морального вреда, — сказал Алексей Жидков.
снег
уборка города
0
0
0
0
8

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Виталий
22 минуты назад
Могу сказать, что в этом году на руднике на удивление стараются чистить территорию, причем не один раз, а в течение всей зимы. Ездят даже по межквартальным дорожкам, чистят и посыпают. В 2023 году например вообще плохо чистили, все было завалено снегом.
Ответить
ГОСТЬ53
23 минуты назад
Управляшки чихают на всех. Надо, чтоб какая -то жилищная инспекция приехала или прокуратура. Ведь деньги дерут большие! Ничего не делая, не выходя из кабинета. Какие дома у нас и дворы ужасные- обшарпаные, Грязные, отвалившаяся краска, к подъездам подойти страшно, неуютно, лавочек мало или нет вообще. Чтож такой бардак??? Ведь управляшки должны выполнять свою работу- мы им платим!
Ответить
Сокол
27 минут назад
На Ушинского всё почистили за два дня! Молодцы, спасибо!
Ответить
Ирина
30 минут назад
Вермишева 31 ни разу не чистили, заявку жители оставляли. Очевидно что и без заяки надо чистить, но....????
Ответить
смотритель зоопарка
32 минуты назад
на 22 мкр приезжайте, покажем расскажем
Ответить
...
33 минуты назад
А тротуар по ул. Терешковой 30 со стороны подъездов - ноги переломаешь. Только эти глыбы песком посыпали непонятно зачем, на них ступить невозможно.
Ответить
Папина, 33
41 минуту назад
Приезжайте. Встретим и всё покажем.
Ответить
Васся
52 минуты назад
Народ не жалуется, потому, что бесполезно, дворы чистить никто не собирается
Ответить
житель с хорошавина
52 минуты назад
проехалась бы инспекция мэрии по внутридомовому проезду на улице Хорошавина и замерила там коллею. Много интересного бы узнали
Ответить
зима
52 минуты назад
а какой смысл в жалобе, если воз и ны не там. Это не советское время когда пожаловался и был результат. сейчас на людей чхают
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить