Липчане стали реже жаловаться на неубранный снег в микрорайонах
В то же время редко какой двор можно назвать почищенным по всем стандартам.
Сегодня глава Липецка Роман Ченцов дал поручение городскому департаменту ЖКХ посмотреть, как зимует тот самый 13-й микрорайон, в котором два года назад люди прожили без тепла неделю. Заместитель председателя департамента Алексей Жидков и заместителем руководителя Госжилинспекции по Липецкой области Сергеем Музалевских взяли с собой и корреспондента GOROD48.
Обход мы начали мы с дома №17 на улице 8 Марта. Это — пятиэтажка, торец которой украшает баннер «Липецк гордится своими летчиками». Летчиками, может, и гордится, но не дворниками. Дом два года назад обслуживала УК «Маяк». После коммунальной аварии 13 января жилфонд «Маяка» спасали всем миром, так как в ее штате работало тогда два слесаря на 160 многоэтажек. В итоге руководителя «Маяка» Дубинина дисквалифицировала Госжилинспекция, а часть домов разобрали другие УК, не шибко лучше предыдущей.
Тротуар у 17-го дома со стороны улицы прочистил трактор МБУ «Управление благоустройства Липецка», а проезд со стороны подъездов своими днищами после снегопада проутюжили легковые машины. Правда, глубина колеи еще не достигла критических 10 сантиметров, чтобы Госжилинспекция вмешалась в ситуацию, призвав новую УК «Перспектива» нанять трактор и срыть полосу льда с середины дороги. Но у подъездов более-менее чисто. Голый асфальт зияет на местах, на которых все длинные январские выходные стояли машины.
— Если бы управляющая компания оповестила людей о том, что собирается очистить двор от снега в такой-то день, жильцы убрали бы машины, и у дома было бы значительно чище. Но в этом и проблема: в отсутствии должной коммуникации УК с жильцами домов, которые они обслуживают, — резюмирует Алексей Жидков.
Через дорогу — у подъездов дома №30 — девственный белый снег. Этот дом перешел от «Маяка» к УК «Городище». Ее директор Татьяна Черных рьяно было взялась за наведение порядка в двухподъездной девятиэтажке, но летом прошлого года оказалась под домашним арестом — региональный Следком счел ее участницей организованной группы черных риэлторов, которые обманом лишали мэрию т. наз. выморочных квартир. По этому уголовному делу в конце прошлого года осужден к шести годам 61-летний организатор группы, а вот его сообщники — сотрудники МФЦ, БТИ Липецкой области и та же Татьяна Черных — ждут передачи их общего уголовного дела в суд.
Конечно, при таком раскладе директору УК «Городище» об уборке снега думается в последнюю очередь. Однако очищавшая замерзшую «Ладу» ото льда жительница 30-го дома Илона вдруг стала нахваливать дворника от «управляшки», который, по ее словам, добросовестно расчищает снег и сыплет песок. Но факт остается фактом: у соседнего 28-го дома на улице 8 Марта дорожки посыпаны песком, а тут, у 30-го, нет.
У одноэтажной панельной девятиэтажки №30А — три больших кучи снега. Подход к дому и двор вылизаны до асфальта. У соседнего дома №32 дорожки просыпаны солью — он выел снег и лед.
А вот на проезде у дома — жуткая колея не по ГОСТу. Заместитель руководителя Госжилинспекции по Липецкой области Сергей Музалевских взял эту ситуацию на карандаш. Такой же неочищенный от льда и снега — проезд с уклоном к логу между домами 24/4 и 26/4. Фактически не очищен проезд между 1-й гимназией и 114-м детским садом, но этот косяк необходимо занести в пассив МБУ «Управление благоустройства Липецка».
Состояние 13-го микрорайона, как пошутил Сергей Музалевских, — как средняя температура по больнице. Есть районы и похуже с уборкой, на что обратил вчера в своем Telegram-канале глава города Роман Ченцов, есть и те, где получше. И не факт, что получше — в микрорайонах-новостройках, где у домов в разы больше машин. Как убирать снег, если владельцы автомобилей не реагируют на призывы управляющих компаний в общедомовых чатах, не убирают транспорт к приезду тракторов?
почти нет жалоб на подъезды к местам сбора бытового мусора, но его, очевидно, все равно не успевают вывозить
Однако при всем при том и Алексей Жидков, и Сергей Музалевских в один голос говорят, что жалоб на неубранный снег в этом январе куда меньше, чем два года назад, когда Липецк замело ураганом «Ванечка». Хорошо, что в этом году Липецк обошел стороной другой циклон, который позавчера набросал в Москве 60-сантиметровые сугробы. Заместитель председателя городского департамента ЖКХ вздыхает: выпади столько снега в Липецке, всем миром его бы разгребали неделю! А так Бог миловал. И жалоб на неубранные дворы — пока раз-два и обчелся.
в новых микрорайонах у УК появилась малогабаритная уборочная техника
В том же 13-м микрорайоне Алексей Жидких на балконах пятых этажей почти каждой «хрущевки» замечал снежные шапки и метровые сосульки. Алексей Жидких говорит, что с учетом двух последних решений судов в Липецке сложилась практика признания виновными за сход лавин с таких самовольно остекленных балконов собственников квартир.
— Все последствия падения снега, наледи, сосулек на имущество липчан или на людей лежат на владельцах квартир последних этажей. Каждый год кто-то из липчан попадает под такие лавины, становится инвалидом или погибает. Напомню один из недавних случаев, когда в марте 2022 года школьницу накрыло наледью, упавшей с козырька балкона пятого этажа на улице Липовской. Девочке понадобилось долгое лечение. Суд признал виновной в травмировании ребенка собственницу квартиры, которой предстоит возместить семье потерпевшей более миллиона рублей морального вреда, — сказал Алексей Жидков.
