850-граммового мальчика выходили липецкие, пензенские и московские врачи

Малыш родился на 14 недель раньше срока.

Липецкие, пензенские и московские врачи выходили 850-граммоого мальчика Владимира, который родился в Липецке летом на 14 недель раньше срока. О чудесной истории спасения новорожденного рассказала в своём Telegram-канале региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.«С первых минут — реанимация, ИВЛ и страшный диагноз: язвенно-некротический энтероколит с перфорацией кишечника. Состояние смертельно опасное даже для доношенных детей. В августе врачи Липецкой областной детской больницы проводят две экстренные операции на кишечнике. После этого — борьба с сепсисом, стабилизация. Затем — новая преграда: открытый артериальный проток, угрожающий сердцу и лёгким. Для его закрытия малыша транспортировали в Пензу в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. После операций — более двух месяцев реабилитации в отделении патологии новорожденных областной детской больницы. Постепенно уходили от кислородной поддержки. Контролировали неврологическую симптоматику. Перевели сначала на зондовое питание, а затем и на самостоятельное кормление», — рассказала Лилия Самошина.За два месяца вес мальчика вырос почти в четыре раза. Потом хирурги провели ему реконструктивную операцию по восстановлению целостности кишечника. Операция по закрытию стомы прошла в ноябре в московском Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.В декабре Вова с мамой вернулись в Липецк. Вес мальчика был уже 3320 граммов. Он самостоятельно дышит, ест, активно реагирует на мир и встретил свой первый Новый год дома с родителями.