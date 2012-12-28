1 января липчанам повысили тарифы на электроэнергию

В этом году тарифы поднимутся еще раз — 1 октября.

С 1 января в Липецкой области выросли тарифы на электроэнергию для населения с учетом диапазонов ее потребления — на 1,5-1,7%. Это вызвано увеличением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Пороги диапазонов потребления электрической энергии для населения, установленные с 1 января 2025 года, не изменятся.Подавляющее большинство жителей региона относятся к первому диапазону потребление электрической энергии — до 1 635 кВт*ч в месяц. Для таких потребителей, живущих в домах с газовыми плитами, одноставочные тарифы на электроэнергию составят 5,77 руб/кВт*ч. Для городского населения (с электрическими плитами и/или электроотопительными установками), жителей СНТ, сельского населения тариф вырастет до 4,04 руб/кВт*ч.Для абонентов из второго диапазона с потреблением электроэнергии от 1 636 до 2 520 кВт*ч в месяц, тариф составит уже 11 рублей 22 копейки за киловатт-час, для потребителей из третьего диапазона (свыше 2520 кВт*ч в месяц) — 13,05 руб/кВт*ч.Для тех, чьи дома оборудованы электроплитами или электроотопительными приборами, кто живет в СНТ или в сельской местности, тариф по второму диапазону составит 7 рублей 85 копеек, по третьему диапазону — 13 рублей 05 копеек. Примечательно, что для жителей СНТ в отопительный период первый диапазон потребления составляет до 3 900 кВт*ч, второй — до 6 000, третий — свыше этого значения.1 октября нас ждет новый рост цен на электроэнергию — более чем на 11%. По первому диапазону потребления, до 1 635 кВт*ч в месяц, одноставочный тариф для жителей домов с газовыми плитами составит 6 рублей 42 копейки. Соответственно, тариф для домов с электроплитами или электроотопительными приборами, жителей СНТ и сельской местности по первому диапазону потребления составит 4 рубля 49 копеек.Для городского населения (с газовыми плитами) по второму диапазону потребления цена китловатт-часа составит 13 рублей 76 копеек, по третьему диапазону — 15 рублей 14 копеек. Для городского населения (с электрическими плитами и/или электроотопительными установками), жителей СНТ и сельского населения тариф по второму диапазону вырастет до 9 рублей 63 копеек, по третьему диапазону — до 15 рублей 14 копеек.— Это плановое повышение тарифов — в 2025 году тарифы повышались 1 июля. Вызвано оно объективными причинами: ростом цен на энергоресурсы, используемые для оказания услуг, уровнем инфляции и другими факторами, учитываемыми Минэкономразвития РФ при разработке прогноза социально-экономического развития страны, а также вложением инвестиций в модернизацию и обновление инфраструктуры для обеспечения надежности и качества услуг, — прокомментировали GOROD48 повышение в региональном министерстве энергетики и тарифов.Напомним, практика дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения в России существует с 1 июля 2024 года. Ее введение объяснялось борьбой с нелегальным бизнесом в бытовом секторе, «серым» майнингом. 1 января 2025 года в стране введен новый механизм ценообразования, чтобы отсечь от «дешевой» электроэнергии тех, кто пользуется ею в коммерческих целях. Так в России создали три диапазона с разной стоимостью электроэнергии для бытовых потребителей.В своем комментарии для GOROD48 министерство энергетики и тарифов Липецкой области напомнило, что первый диапазон потребления электроэнергии в отопительный период (для жилых помещений, оборудованных стационарными электроплитами и/ электроотопительными установками, в жилых и/садовых домах, не подключенных к централизованной системе газоснабжения) составляет до 3 900 кВт*ч в месяц, второй диапазон — от 3900 до 6 000 кВт*ч, третий диапазон — все, что выше 6 000 кВт*ч. Это соответствует максимальным значениям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.11.2024 №1469.Во всех других случаях (т.е. в неотопительный период и в отопительный период для жилых помещений, которые не оборудованы стационарными электроплитами и/или электроотопительными установками, в жилых и/садовых домах, не подключенных к централизованной системе газоснабжения) первый диапазон потребления электроэнергии составляет до 1 635 кВт*ч в месяц, второй — от 1 635 до 2 520 кВт*ч, третий — свыше 2 520 кВт*ч.