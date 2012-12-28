Все новости
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Происшествия
Ельчан призывают не пугаться взрывов
Происшествия
185 человек были эвакуированы из шести пожаров
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
В Ельце загерметизировали выбитые после налёта БПЛА окна
Происшествия
Сегодня в Липецке: «изобилие» советских магазинов и куда пропало новогоднее настроение?
Общество
В Липецкой области еще один день без оттепели
Погода в Липецке
1 января липчанам повысили тарифы на электроэнергию
Общество
Липецкой области — 72!
Общество
Общество
875
51 минуту назад
29

1 января липчанам повысили тарифы на электроэнергию

В этом году тарифы поднимутся еще раз — 1 октября.

С 1 января в Липецкой области выросли тарифы на электроэнергию для населения с учетом диапазонов ее потребления — на 1,5-1,7%.  Это вызвано увеличением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Пороги диапазонов потребления электрической энергии для населения, установленные с 1 января 2025 года, не изменятся.

Подавляющее большинство жителей региона относятся к первому диапазону потребление электрической энергии — до 1 635 кВт*ч в месяц. Для таких потребителей, живущих в домах с газовыми плитами, одноставочные тарифы на электроэнергию составят 5,77 руб/кВт*ч. Для городского населения (с электрическими плитами и/или электроотопительными установками), жителей СНТ, сельского населения тариф вырастет до 4,04 руб/кВт*ч.

Для абонентов из второго диапазона с потреблением электроэнергии от 1 636 до 2 520 кВт*ч в месяц, тариф составит уже 11 рублей 22 копейки за киловатт-час, для потребителей из третьего диапазона (свыше 2520 кВт*ч в месяц) — 13,05 руб/кВт*ч.

Для тех, чьи дома оборудованы электроплитами или электроотопительными приборами, кто живет в СНТ или в сельской местности, тариф по второму диапазону составит 7 рублей 85 копеек, по третьему диапазону — 13 рублей 05 копеек. Примечательно, что для жителей СНТ в отопительный период первый диапазон потребления составляет до 3 900 кВт*ч, второй — до 6 000, третий — свыше этого значения.

1 октября нас ждет новый рост цен на электроэнергию — более чем на 11%. По первому диапазону потребления, до 1 635 кВт*ч в месяц, одноставочный тариф для жителей домов с газовыми плитами составит 6 рублей 42 копейки. Соответственно, тариф для домов с электроплитами или электроотопительными приборами, жителей СНТ и сельской местности по первому диапазону потребления составит 4 рубля 49 копеек.

Для городского населения (с газовыми плитами) по второму диапазону потребления цена китловатт-часа составит 13 рублей 76 копеек, по третьему диапазону — 15 рублей 14 копеек. Для городского населения (с электрическими плитами и/или электроотопительными установками), жителей СНТ и сельского населения тариф по второму диапазону вырастет до 9 рублей 63 копеек, по третьему диапазону — до 15 рублей 14 копеек.

— Это плановое повышение тарифов — в 2025 году тарифы повышались 1 июля. Вызвано оно объективными причинами: ростом цен на энергоресурсы, используемые для оказания услуг, уровнем инфляции и другими факторами, учитываемыми Минэкономразвития РФ при разработке прогноза социально-экономического развития страны, а также вложением инвестиций в модернизацию и обновление инфраструктуры для обеспечения надежности и качества услуг, — прокомментировали GOROD48 повышение в региональном министерстве энергетики и тарифов.

Напомним, практика дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения в России существует с 1 июля 2024 года. Ее введение объяснялось борьбой с нелегальным бизнесом в бытовом секторе, «серым» майнингом. 1 января 2025 года в стране введен новый механизм ценообразования, чтобы отсечь от «дешевой» электроэнергии тех, кто пользуется ею в коммерческих целях. Так в России создали три диапазона с разной стоимостью электроэнергии для бытовых потребителей.

В своем комментарии для GOROD48 министерство энергетики и тарифов Липецкой области напомнило, что первый диапазон потребления электроэнергии в отопительный период (для жилых помещений, оборудованных стационарными электроплитами и/ электроотопительными установками, в жилых и/садовых домах, не подключенных к централизованной системе газоснабжения) составляет до 3 900 кВт*ч в месяц, второй диапазон — от 3900 до 6 000 кВт*ч, третий диапазон — все, что выше 6 000 кВт*ч. Это соответствует максимальным значениям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.11.2024 №1469.

Во всех других случаях (т.е. в неотопительный период и в отопительный период для жилых помещений, которые не оборудованы стационарными электроплитами и/или электроотопительными установками, в жилых и/садовых домах, не подключенных к централизованной системе газоснабжения) первый диапазон потребления электроэнергии составляет до 1 635 кВт*ч в месяц, второй — от 1 635 до 2 520 кВт*ч, третий — свыше 2 520 кВт*ч.

Комментарии (29)

Историк
8 минут назад
Декоммунизация она такая...
Математик
12 минут назад
Если повысили тарифы на 1,7%, то все орут, что это много. Если повысили зарплату на 5% , то орут, что мало. Вы определитесь, лицемеры.
Бабушка
14 минут назад
Поставили умные счетчики, закрыли щитки на замок , уже не увидишь свой счетчик, и давай насчитывать суммы по электроэнергии даже в пустых квартирах!! Молодцы, ничего не скажешь!!
Пушкин
15 минут назад
Ура, товарищи! Жить стало лучше, жить стало веселей!
Пушкин
16 минут назад
Ура, товарищи! Жить стало лучше, жить стало веселей!
Эколог
16 минут назад
Дом ру повысил плату на 20%, ссылаясь на НДС.
Историк
18 минут назад
Декоммунизация она такая...
Нервная мать
18 минут назад
Очнулись от праздников и похмелья? Теперь к суровой реальности. А то говорят, что от оливье тошнит. Затошнит от голодной жизни теперь. Но не всех. Кто был богат, тот станет еще богаче.
Геннадий
21 минуту назад
А сколько должны платить алименты у которых вместо 220 вольт, входное напряжение в среднем 150 вольт, а бывает и ниже?
Ответить
Электрик
9 минут назад
для бытовых сетей (220 В) — допустимый уровень в пределах 198–242 В (согласно ГОСТу 32144-2013). Разбирайтесь сами.
Вот вам
22 минуты назад
Настоящее лицо капитализма
