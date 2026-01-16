Жители третьего участка ЛТЗ недовольны зимней уборкой.

Жительница третьего участка ЛТЗ Оксана прислала GOROD48 видеоролик об уборке снега с дороги вокруг высохшего пруда. На видео мощный бульдозер сдвигает снег с проезжей части на тротуар. Большие кучи снега громоздятся у автобусной остановки и почтового отделения. Свой видеоотчет она сопроводила таким комментарием:— Вот такая уборка у нас — с места на место! Вот такие глыбы на тротуаре у нас — из снега с грязью. И так будет лежать до весны. А потом у нашей почты разольется второй пруд.Мы переслали эту видеожалобу в администрацию Липецка. Спустя сутки мы получили фотоотчет от МБУ «Управление благоустройства Липецка». На снимках — хорошо убранная территория, без снежных курганов.«Поселок тракторостроителей по договору с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства убирает этой зимой частная организация. Заказчик постоянно курирует работу подрядчика. Иногда, как в этом случае, липчане снимают работу по уборке снега, как говорится, в моменте. Когда заканчивается полный цикл, жалоб на качество уборки, как правило, нет», — сообщили нам в мэрии.