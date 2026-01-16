Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Общество
48 минут назад
«Вот такие глыбы на тротуаре у нас — из снега с грязью»
Жители третьего участка ЛТЗ недовольны зимней уборкой.
— Вот такая уборка у нас — с места на место! Вот такие глыбы на тротуаре у нас — из снега с грязью. И так будет лежать до весны. А потом у нашей почты разольется второй пруд.
Мы переслали эту видеожалобу в администрацию Липецка. Спустя сутки мы получили фотоотчет от МБУ «Управление благоустройства Липецка». На снимках — хорошо убранная территория, без снежных курганов.
«Поселок тракторостроителей по договору с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства убирает этой зимой частная организация. Заказчик постоянно курирует работу подрядчика. Иногда, как в этом случае, липчане снимают работу по уборке снега, как говорится, в моменте. Когда заканчивается полный цикл, жалоб на качество уборки, как правило, нет», — сообщили нам в мэрии.
