Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
Общество
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
Более 40 000 человек побывали на двух новогодних фестивалях в Ельце
Культура
Читать все
«Рено» сгорел на проезжей части
Происшествия
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
Происшествия
С начала года в области родились 150 детей
Общество
Крещенские морозы начнутся уже сегодня к вечеру
Погода в Липецке
Один детский сад в Липецке обновит воронежская компания, два других — компания депутата Липецкого горсовета
Общество
Мальчик с ДЦП стал мастером спорта по легкой атлетике
Здоровье
Санавиация доставила в Липецк пострадавшую при взрыве скороварки ельчанку
Здоровье
По поножовщине в бане возбуждено уголовное дело
Происшествия
За время новогодних каникул липчане почти 14 тысяч раз вызывали скорую помощь
Здоровье
Фреза прострелила глаз подростку
Здоровье
Читать все
Происшествия
1648
сегодня, 10:51
6

Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии

У молодого мужчины — ожоги 20% тела и дыхательных путей.

В областной ожоговый центр госпитализировали таксиста, пострадавшего сегодня утром в горевшем у дома № 45 по улице Стаханова автомобиле «Рено».

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у молодого мужчины — ожоги 20% тела и дыхательных путей. У таксиста обожжены руки, голова, лицо.

Со слов самого пациента, машина ездила на газовом топливе, и газ взорвался во время движения.

пожар
1
8
3
0
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
13 минут назад
Пробег небось был далеко за 300 тысяч километров?
Ответить
Такси?
15 минут назад
исправность машин такси кто проверяет?? Там и пассажиры могли быть...А водителю выздоровления
Ответить
Явно
41 минуту назад
Установка была нелегально
Ответить
Ой ой
47 минут назад
Бедный водитель. Скорейшего ему выздоровления.
Ответить
Земляк
54 минуты назад
Скорейшей поправки парню...
Ответить
Дед
54 минуты назад
Вот так переходить на газ...экономия
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить