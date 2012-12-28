Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Один детский сад в Липецке обновит воронежская компания, два других — компания депутата Липецкого горсовета
Происшествия
1648
сегодня, 10:51
6
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
У молодого мужчины — ожоги 20% тела и дыхательных путей.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у молодого мужчины — ожоги 20% тела и дыхательных путей. У таксиста обожжены руки, голова, лицо.
Со слов самого пациента, машина ездила на газовом топливе, и газ взорвался во время движения.
1
8
3
0
0
Комментарии (6)