Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Читать все
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
26-летняя липчанка спасала свои деньги и перевела и их мошенникам
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
На парковке для инвалидов в центре Липецка появился большой сугроб
Общество
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Обманутый мошенниками 55-летний ельчанин нашёл им следующую жертву — 48-летнего знакомого
Происшествия
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
«Дом.РФ» продает в Липецке участок под бизнес-проект за 9,1 млн рублей
Общество
Читать все
Общество
763
58 минут назад
9

Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»

При этом надеется в будущем продолжить строительство.

На строительной площадке ЖК «Турист-2» засыпают котлован — компания «Брусника» начала консервацию проекта.

Напомним, в феврале прошлого года областная прокуратура обратилась в арбитражный суд с искомом об отзыве разрешения на строительстве жилого комплекса «Турист-2». Летом 2025 года суд в качестве обеспечительной меры приостановил стройку.

В соответствии с требование Градостроительного кодекса по истечении шести месяцев с момента вступления запрета в силу застройщик обязан подготовить проект консервации строительства и провести эту консервацию, что и было начато.

«Котлован будет частично засыпан грунтом — это позволит сохранить свайное поле. Таким образом, компания сохранит ранее выполненные работы без ущерба окружающей застройке. После завершения судебного разбирательства девелопер продолжит строительство. По мнению специалистов, подготовивших проект, такой способ консервации является единственно возможным. Альтернативный вариант — строительство подвала и первого этажа — недопустим из-за действующего запрета на строительство», — сообщили GOROD48 в компании «Брусника».

12 января во время очередного судебного заседания застройщик рассказал, что обратился в Главгосэкспертизу и получил заключение о том, что документация на строительство ЖК «действительно не идеальна, но замечания прокуратуры устранимы». Девелопер подготовил исправленный проект и предоставил суду комплект документов, подтверждающих отсутствие недостатков в новой версии. Суд объявил перерыв в заседании, чтобы все стороны смогли с ними ознакомиться. 

В компании «Брусника» GOROD48 рассказали, какие замечаниях ФАУ «Главгосэкспертиза России», устранены: «изменено количество машиномест и их расположение, добавлены места для хранения электромобилей. Сделаны дополнительные расчеты по инженерной подготовке территории, в том числе касающиеся системы понижения грунтовых вод. Вентиляционное оборудование перенесено из технического этажа в вентиляционные камеры. Также перепроверены расчеты основных несущих железобетонных конструкций здания, которые подтвердили корректность принятых в проекте конструктивных решений».

«Замечаний, критично влияющих на параметры застройки, среди них не было», — добавили в «Бруснике».
Турист
строительство
прокуратура
0
0
1
9
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вася
10 минут назад
Так там уже и квартиры продавали вроде
Ответить
Лиза
17 минут назад
Там вообще стройку не надо было начинать!
Ответить
19 минут назад
Хорошая новость! Дело осталось за малым. Необходимо провести рекультивацию данного участка местности.
Ответить
Мама не горюй
23 минуты назад
Все построят ,даже не сомневаюсь ,Москва ведь строит ,
Ответить
Елена
25 минут назад
какой был санаторий в Липецке! Из других областей приезжали лечиться и восстанавливаться! Все пошло прахом, нет, что бы сохранить и * - все развалили!
Ответить
А дорогу!!!!
27 минут назад
Закрыли!!!! Открой дорогу застройщик!
Ответить
Ярослав
39 минут назад
Я думаю пора копать новый котлован на площади Ленина на против администрации, вот это будет тема.
Ответить
Руководитель колхоза
46 минут назад
Очередная многолетняя помойка по среди жемчужины черноземья.
Ответить
КОНТИНГЕНТ
47 минут назад
хватит домов и построек у парка, и Лучше восстановите Грязелечебницу!
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить