Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
При этом надеется в будущем продолжить строительство.
Напомним, в феврале прошлого года областная прокуратура обратилась в арбитражный суд с искомом об отзыве разрешения на строительстве жилого комплекса «Турист-2». Летом 2025 года суд в качестве обеспечительной меры приостановил стройку.
В соответствии с требование Градостроительного кодекса по истечении шести месяцев с момента вступления запрета в силу застройщик обязан подготовить проект консервации строительства и провести эту консервацию, что и было начато.
«Котлован будет частично засыпан грунтом — это позволит сохранить свайное поле. Таким образом, компания сохранит ранее выполненные работы без ущерба окружающей застройке. После завершения судебного разбирательства девелопер продолжит строительство. По мнению специалистов, подготовивших проект, такой способ консервации является единственно возможным. Альтернативный вариант — строительство подвала и первого этажа — недопустим из-за действующего запрета на строительство», — сообщили GOROD48 в компании «Брусника».
12 января во время очередного судебного заседания застройщик рассказал, что обратился в Главгосэкспертизу и получил заключение о том, что документация на строительство ЖК «действительно не идеальна, но замечания прокуратуры устранимы». Девелопер подготовил исправленный проект и предоставил суду комплект документов, подтверждающих отсутствие недостатков в новой версии. Суд объявил перерыв в заседании, чтобы все стороны смогли с ними ознакомиться.
В компании «Брусника» GOROD48 рассказали, какие замечаниях ФАУ «Главгосэкспертиза России», устранены: «изменено количество машиномест и их расположение, добавлены места для хранения электромобилей. Сделаны дополнительные расчеты по инженерной подготовке территории, в том числе касающиеся системы понижения грунтовых вод. Вентиляционное оборудование перенесено из технического этажа в вентиляционные камеры. Также перепроверены расчеты основных несущих железобетонных конструкций здания, которые подтвердили корректность принятых в проекте конструктивных решений».
«Замечаний, критично влияющих на параметры застройки, среди них не было», — добавили в «Бруснике».
