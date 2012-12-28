Жильцы страдают из-за несогласованности действий организаций.

У жильцов четвертого подъезда дома № 6 по улице Папина с 30 декабря холодные батареи. Во всех квартирах с первого по девятый этаж в одной из комнат температура меньше +17 градусов.«Уже не знаем куда обращаться! Никто не реагирует на жалобы. В квартире ходим в куртках, дети болеют. Управляющая компания бездействует», — рассказала GOROD48 жительница дома.Оказалось, что проблема в ремонте женской консультации, которая находится на первом этаже дома. С управляющей организацией «Маяк» его не согласовали. Из-за этого наладить полноценное теплоснабжение дома до сих пор не получается.К решению проблемы уже подключилась депутат городского Совета Екатерина Пинаева. Она обратилась к председателю городского департамента ЖКХ Владимиру Ярикову, тот в свою очередь направил письмо в региональное министерство здравоохранения, чтобы согласовать работы и наладить наконец-то теплоснабжение в доме.