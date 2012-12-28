Все новости
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
Происшествия
Фреза прострелила глаз подростку
Здоровье
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Происшествия
«Рено» сгорел на проезжей части
Происшествия
Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице
Происшествия
У потерянного кошелька с 75 000 рублей быстро нашёлся новый хозяин
Происшествия
Липчан предупредили об аномальных холодах
Погода в Липецке
В новогодние каникулы двое липчан умерли от алкоголя
Общество
Санавиация доставила в Липецк пострадавшую при взрыве скороварки ельчанку
Здоровье
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Происшествия
89 пьяных за рулём задержали на новогодних каникулах
Происшествия
За год бешенство выявили у четырёх кошек и одной собаки
Здоровье
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Общество
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
На двух улицах частично отключат холодную воду
Общество
Происшествия
249
26 минут назад

Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»

За время действия красного уровня в Липецкой области сбиты восемь БПЛА.

В Ельце во время воздушного налета ранен один человек, загорелись несколько частных домов, повреждено остекление жилых зданий. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Один человек пострадал во время налёта БПЛА на Елец. С осколочным ранением он доставлен в больницу. Ему оказывается необходимая помощь.

Отдельно отмечу героизм наших медиков. Машина скорой помощи оказалась под ударом обломков и получила повреждения, но врачи не остановились и продолжили движение к пострадавшему», — рассказал Игорь Артамонов в Telegram.

По словам губернатора, елецкие пожарные потушили возгорания в нескольких частных дома, которые начались после падения обломков БПЛА. Также повреждено остекление в трёхэтажном жилом доме и ряде частных домов. Все сигналы об обнаружении обломков оперативно отрабатываются экстренными службами.

Во время  вечернего воздушного налета, по данным Минобороны РФ, в Липецкой области были сбиты восемь беспилотников самолетного типа. Как ранее сообщил Игорь Артамонов, один из них упал в промышленной зоне Ельца, обломки еще одного — повредили дома в частном секторе города. 

Налет продолжался с 20:30 до 23:00.

воздушная тревога
БПЛА
1
2
0
0
0

