Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
26 минут назад
За время действия красного уровня в Липецкой области сбиты восемь БПЛА.
«Один человек пострадал во время налёта БПЛА на Елец. С осколочным ранением он доставлен в больницу. Ему оказывается необходимая помощь.
Отдельно отмечу героизм наших медиков. Машина скорой помощи оказалась под ударом обломков и получила повреждения, но врачи не остановились и продолжили движение к пострадавшему», — рассказал Игорь Артамонов в Telegram.
По словам губернатора, елецкие пожарные потушили возгорания в нескольких частных дома, которые начались после падения обломков БПЛА. Также повреждено остекление в трёхэтажном жилом доме и ряде частных домов. Все сигналы об обнаружении обломков оперативно отрабатываются экстренными службами.
Во время вечернего воздушного налета, по данным Минобороны РФ, в Липецкой области были сбиты восемь беспилотников самолетного типа. Как ранее сообщил Игорь Артамонов, один из них упал в промышленной зоне Ельца, обломки еще одного — повредили дома в частном секторе города.
Налет продолжался с 20:30 до 23:00.
