Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию

А 29-летний усманец отправил мошенникам 800 000 рублей.

14 января в полицию обратился 31-летний липчанин, который нарвался на мошенников при заказе интим-услуг в интернете. Мужчина перевёл за услугу 12 600 рублей, но к нему никто так и не приехал.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, двое лишились денег при попытке заработать. 22-летний мужчина 13 января откликнулся в мессенджере на предложение о дистанционном заработке и лишился 13 400 рублей. А 18-летний парень пытался заработать в мессенджере с 4 по 12 января и многочисленными транзакциями — классическими платежами, по QR-коду и через приложение перевёл мошенникам 92 900 рублей.В Лебедяни в полицию обратился 61-летний мужчина, который 12 января получил от знакомого с просьбой дать денег в долг и перевёл 15 000 рублей. Как оказалось — мошенникам.В Усмани 29-летний мужчина с 12 по 14 января общался в мессенджере с «сотрудником ФСБ» под предлогом проведения безопасной сделки по продаже машины. Для этого мужчина поехал в Липецк к определённому банкомату и перевёл мошенникам 800 000 рублей.