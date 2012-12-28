Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Читать все
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Самый быстрый футболист убежал из «Металлурга»
Спорт
Поджигателю мусорных контейнеров грозит арест
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
У пьяного водителя конфисковали «Чери Тигго»
Происшествия
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
На улице Павлика Морозова горел жилой дом
Происшествия
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Читать все
Происшествия
62
6 минут назад

Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию

А 29-летний усманец отправил мошенникам 800 000 рублей.

14 января в полицию обратился 31-летний липчанин, который нарвался на мошенников при заказе интим-услуг в интернете. Мужчина перевёл за услугу 12 600 рублей, но к нему никто так и не приехал.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, двое лишились денег при попытке заработать. 22-летний мужчина 13 января откликнулся в мессенджере на предложение о дистанционном заработке и лишился 13 400 рублей. А 18-летний парень пытался заработать в мессенджере с 4 по 12 января и многочисленными транзакциями — классическими платежами, по QR-коду и через приложение перевёл мошенникам 92 900 рублей.

В Лебедяни в полицию обратился 61-летний мужчина, который 12 января получил от знакомого с просьбой дать денег в долг и перевёл 15 000 рублей. Как оказалось — мошенникам.

В Усмани 29-летний мужчина с 12 по 14 января общался в мессенджере с «сотрудником ФСБ» под предлогом проведения безопасной сделки по продаже машины. Для этого мужчина поехал в Липецк к определённому банкомату и перевёл мошенникам 800 000 рублей.
мошенничество
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить