Дело о гибели липчанина из-за сошедшей с балкона наледи прекращено за примирением сторон

Хозяйка квартиры выплатила родственнице погибшего 1 миллион 150 тысяч рублей.
С ходатайством о прекращении уголовного дела обратилась родственница погибшего, признанная по делу потерпевшей. Она мотивировала обращение примирением с подсудимой: та признала вину, принесла извинения и выплатила 1 миллион 150 тысяч рублей в счет возмещения материального и морального вреда. Cуд также учёл тот факт, что 35-летняя женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
Следствием действия женщины были квалифицированы по части первой статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Ей грозило до двух лет лишения свободы.
Напомним, наледь с козырька балкона квартиры в доме №10/1 по улице Валентины Терешковой упала на мужчину, когда он выходил из пункта выдачи заказов на первом этаже здания.
Вес ледяного кома, упавшего липчанина, составил три килограмма. Мужчину доставили в реанимацию больницы «Липецк-Мед» с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Его ввели в медикаментозную кому и перевели на искусственное дыхание с помощью аппарата ИВЛ. Однако через восемь дней он умер.
35-летняя женщина купила квартиру на улице Терешковой в 2021 году. Прежний владелец квартиры самовольно установил над балконом металлический козырёк, который по решению суда еще в 2023 году новая собственница должна была демонтировать, но этого не сделала. На козырьке зимой скапливался снег и лёд. Но его никто не чистил. А потом случилась трагедия.
Похожие случаи в Липецке уже были. Зимой 2019 года сошедшая с пятого этажа дома на улице Депутатской лавина убила 78-летнюю Раису Родину. Полтора года спустя суд признал виновным в ее смерти Сергея Медведкова — владельца квартиры, с балконного козырька которой упала наледь, и назначил ему полтора года ограничения свободы с выплатой сестре Раисы Родиной 19 тысяч рублей компенсации материального ущерба и 400 тысяч рублей — морального вреда.
