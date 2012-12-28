Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
Читать все
Министр здравоохранения Липецкой области создала Telegram-канал
Общество
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области выросли с начала года
Экономика
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
На Центральном пляже спасатели вырезают майну для крещенской купели
Общество
Дело о гибели липчанина из-за сошедшей с балкона наледи прекращено за примирением сторон
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
11-летняя девочка перевела 179 тысяч рублей мошенникам: деньги матери вернёт дроппер из Адыгеи
Происшествия
Пять покупок в алкомаркете за чужой счёт обернулись судимостью
Происшествия
Читать все
Происшествия
957
сегодня, 15:07
3

Дело о гибели липчанина из-за сошедшей с балкона наледи прекращено за примирением сторон

Хозяйка квартиры выплатила родственнице погибшего 1 миллион 150 тысяч рублей.

Советский суд прекратил уголовное дело в отношении 35-летней хозяйки балкона, сходом наледи с которого вечером 28 февраля 2025 года убило 63-летнего липчанина. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

С ходатайством о прекращении уголовного дела обратилась родственница погибшего, признанная по делу потерпевшей. Она мотивировала обращение примирением с подсудимой: та признала вину, принесла извинения и выплатила 1 миллион 150 тысяч рублей в счет возмещения материального и морального вреда. Cуд также учёл тот факт, что 35-летняя женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Следствием действия женщины были квалифицированы по части первой статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Ей грозило до двух лет лишения свободы.

Напомним, наледь с козырька балкона квартиры в доме №10/1 по улице Валентины Терешковой упала на мужчину, когда он выходил из пункта выдачи заказов на первом этаже здания. 

qh5coc5glz6wgt0quwdabdmn8obst7kg.webp

Вес ледяного кома, упавшего липчанина, составил три килограмма. Мужчину доставили в реанимацию больницы «Липецк-Мед» с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Его ввели в медикаментозную кому и перевели на искусственное дыхание с помощью аппарата ИВЛ. Однако через восемь дней он умер.

7why76z3hiyr4oswpjd2dweff6l6mo3n.webp

35-летняя женщина купила квартиру на улице Терешковой в 2021 году. Прежний владелец квартиры самовольно установил над балконом металлический козырёк, который по решению суда еще в 2023 году новая собственница должна была демонтировать, но этого не сделала. На козырьке зимой скапливался снег и лёд. Но его никто не чистил. А потом случилась трагедия.

vr12cwudm85zmfe00ragekw25emcj0ca.jpg

Похожие случаи в Липецке уже были. Зимой 2019 года сошедшая с пятого этажа дома на улице Депутатской лавина убила 78-летнюю Раису Родину. Полтора года спустя суд признал виновным в ее смерти Сергея Медведкова — владельца квартиры, с балконного козырька которой упала наледь, и назначил ему полтора года ограничения свободы с выплатой сестре Раисы Родиной 19 тысяч рублей компенсации материального ущерба и 400 тысяч рублей — морального вреда.
ЖКХ
наледь
сосульки
14
1
12
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
16 минут назад
Решение несправедливое! Хозяйка квартиры не виновата, что под балконами разместили коммерческие заведения. Где козырек на входом? Кто давал разрешение на перепланировку квартир в нежилые? Я уже совсем не верю в наше правосудие!
Ответить
Гидрометцентр
32 минуты назад
а может надо было изначально все магазинчики и ПВЗ на первых этажах обязать делать навесы над входом? А то выходит что все владельцы последних этажей потенциальные убийцы. С детства учат под балконами зимой не ходить
Ответить
Согласен
16 минут назад
Проще осудить простого гражданина, чем владельца сетевого магазина, у которого большие связи и деньги!
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить