Елизаветой назвали первую рожденную в этом году в Липецкой области девочку

Она увидела свет в областном перинатальном центре.

В новогоднюю ночь в роддомах Липецка появились на свет две девочки. Об этом GOROD48 сообщили в министерстве здравоохранения Липецкой области.Первая малышка родилась в 01:20 в областном перинатальном центре. Ее вес — 3,5 килограмма, рост — 52 сантиметра. Для ее мамы — это уже третьи роды. В семье выбрали имя малышке — Елизавета.Вторая новорожденная увидела свет в роддоме на Папина. Девочка стала первым ребенком в семье. Ее назвали Марией.