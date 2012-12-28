Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Елизаветой назвали первую рожденную в этом году в Липецкой области девочку
Она увидела свет в областном перинатальном центре.
Первая малышка родилась в 01:20 в областном перинатальном центре. Ее вес — 3,5 килограмма, рост — 52 сантиметра. Для ее мамы — это уже третьи роды. В семье выбрали имя малышке — Елизавета.
Вторая новорожденная увидела свет в роддоме на Папина. Девочка стала первым ребенком в семье. Ее назвали Марией.
