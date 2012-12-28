Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки
Здоровье
563
44 минуты назад
5
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Пятерым предстоят ампутации.
Как рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, сейчас в ожоговом центре находятся десять пациентов с обморожениями, пятерым из которых предстоят сложные операции в виде ампутаций.
Один из пациентов поделился своей историей: он вышел гулять с собакой в обуви из войлока, которая промокла и в результате мужчина обморозил ноги и даже не мог дальше идти — присел у магазина и прохожие вызвали ему скорую.
Липчанам напоминают, как избежать обморожения (а сегодня ночью ожидается до -27 градусов!). Рекомендации распространила БСМП №1.
«Одевайтесь правильно: используйте многослойную одежду из натуральных тканей. Свободная одежда не стесняет движения. Дополнительные стельки из войлока или меха помогут сохранить тепло. Откажитесь от алкоголя и курения: алкоголь расширяет сосуды и увеличивает теплоотдачу, что повышает риск обморожения. Не забывайте о головном уборе: обязательно носите шапку и прикрывайте нос шарфом для согревания вдыхаемого воздуха. Выбирайте варежки вместо перчаток: они теплее и обеспечивают лучшую защиту от холода. Избегайте металлических украшений: металлы резко охлаждаются, что увеличивает риск обморожения.
При обморожении очень важно вовремя оказать первую помощь, чтобы облегчить болевые ощущения и минимизировать вред для пораженного участка. В первую очередь переместите человека в теплое место, желательно, оборудованное прямым источником тепла. Используйте изотермическое одеяло или обычный плед. Если возможно, снимите холодную одежду и обувь и замените их на теплое белье. Напоите пострадавшего любым теплым напитком, например, крепким чаем или морсом. На пораженный участок наложите теплоизоляционную повязку. Ее можно сделать из нескольких слоев ткани, ваты и целлофанового пакета.
Не давайте пострадавшему алкоголь. При переохлаждении сосуды сильно сужаются, а алкоголь оказывает на них расширяющее действие, что негативно сказывается на состоянии сосудистой системы. Не используйте горячие компрессы, грелки и ванны, не опускайте руки и ноги в горячую воду. Не смазывайте обмороженные места маслами, животным жиром или плотными кремами и мазями. При высокой степени обморожения как можно скорее обратитесь за медицинской помощью!».
Видео — t.me/uzalo48
0
6
1
0
2
Комментарии (5)