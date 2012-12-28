Все новости
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Мотоциклист повторно попался на пьяной езде
Происшествия
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Общество
В пострадавших от атаки беспилотников квартирах ельчан вставляют новые окна
Общество
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки
НЛМК Live
Здоровье
563
44 минуты назад
5

Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями

Пятерым предстоят ампутации.

За новогодние праздники в областной ожоговый центр доставили 23 человек. Из них восемь — с обморожениями. Такие данные приводит пресс-служба Минздрава Липецкой области.

Как рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, сейчас в ожоговом центре находятся десять пациентов с обморожениями, пятерым из которых предстоят сложные операции в виде ампутаций.

Один из пациентов поделился своей историей: он вышел гулять с собакой в обуви из войлока, которая промокла и в результате мужчина обморозил ноги и даже не мог дальше идти — присел у магазина и прохожие вызвали ему скорую.

Липчанам напоминают, как избежать обморожения (а сегодня ночью ожидается до -27 градусов!). Рекомендации распространила БСМП №1.

«Одевайтесь правильно: используйте многослойную одежду из натуральных тканей. Свободная одежда не стесняет движения. Дополнительные стельки из войлока или меха помогут сохранить тепло. Откажитесь от алкоголя и курения: алкоголь расширяет сосуды и увеличивает теплоотдачу, что повышает риск обморожения. Не забывайте о головном уборе: обязательно носите шапку и прикрывайте нос шарфом для согревания вдыхаемого воздуха. Выбирайте варежки вместо перчаток: они теплее и обеспечивают лучшую защиту от холода. Избегайте металлических украшений: металлы резко охлаждаются, что увеличивает риск обморожения.

При обморожении очень важно вовремя оказать первую помощь, чтобы облегчить болевые ощущения и минимизировать вред для пораженного участка. В первую очередь переместите человека в теплое место, желательно, оборудованное прямым источником тепла. Используйте изотермическое одеяло или обычный плед. Если возможно, снимите холодную одежду и обувь и замените их на теплое белье. Напоите пострадавшего любым теплым напитком, например, крепким чаем или морсом. На пораженный участок наложите теплоизоляционную повязку. Ее можно сделать из нескольких слоев ткани, ваты и целлофанового пакета.

Не давайте пострадавшему алкоголь. При переохлаждении сосуды сильно сужаются, а алкоголь оказывает на них расширяющее действие, что негативно сказывается на состоянии сосудистой системы. Не используйте горячие компрессы, грелки и ванны, не опускайте руки и ноги в горячую воду. Не смазывайте обмороженные места маслами, животным жиром или плотными кремами и мазями. При высокой степени обморожения как можно скорее обратитесь за медицинской помощью!».

Видео — t.me/uzalo48
обморожение
Комментарии (5)

Сначала новые
65+
24 минуты назад
Толи ещё будет после крещенских морозов !
Ответить
Animal planet.
29 минут назад
Не забывайте про бездомных животных. Пускайте их в подъезды отдохнуть и согреться,я уже молчу про тарелку супа для собаки
Ответить
Ч
5 минут назад
Присоединяюсь к вам!!! Люди, пожалуйста обращайте внимание на животных!!! Их очень жалко!!! Для людей это не сложно!
Ответить
Интересно
14 минут назад
А уборка подъездов после "отдыха" бездомных животных на чьи плечи ляжет?)
Ответить
Р
31 минуту назад
Пить нужно меньше и дома
Ответить
