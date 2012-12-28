Все новости
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
19-летний парень ночью погиб на улице Стаханова
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: концерт мировой звезды, липчане уже начали ходить на работу, как зомби
Общество
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Происшествия
Липчане жалуются на неработающие кнопочные светофоры
Общество
83-летний пенсионер нарвался на мошенников при покупке пистолета по объявлению
Происшествия
На Соколе второй день нет воды из-за сложного ремонта на улице Сокольской
Общество
Пожар возник Липецком филиале РАНХиГС
Происшествия
Крещенские купания в Липецке прекратят в случае опасности атаки БПЛА
Общество
В Липецке воют сирены — объявлена воздушная тревога
Происшествия
Ручей потек по улице Стаханова в 15-градусный мороз
Общество
21-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке билетов в театр
Происшествия
За некачественный смартфон с магазина взыскали более 575 000 рублей
Общество
Происшествия
1010
сегодня, 12:15
7

83-летний пенсионер нарвался на мошенников при покупке пистолета по объявлению

Мужчина отправил продавцу 45 тысяч рублей.

В липецкий отдел полиции №7 с заявлением о мошенничестве обратился 83-летний пенсионер — ещё в декабре он хотел купить по объявлению охолощенный пистолет «Марголина».

«С продавцом покупатель переписывался в мессенджере. Мужчина перевёл 45 000 рублей, но спустя месяц посылка с оружием так и не пришла, и пенсионер обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части второй статьи 159 УК РФ).
Комментарии (7)

Магомед
43 минуты назад
А как же незаконный оборот оружия?
Дед
47 минут назад
На дело походу собирался
...
сегодня, 12:43
Зачем в 83 года ему этот пистолет? И надо же в свои годы умеет переписываться в мессенджере!
Алекс
6 минут назад
Может для коллекции. Да и 83 года, это не приговор.
....
55 минут назад
Доживи до 83 лет, посмотрим на ваши причуды.
ага
16 минут назад
Доживи до 83 лет, посмотрим на ваши причуды. Странно что у моей бабки в 95 нет волыны. Что она делает не так ?
...
34 минуты назад
Доживи до 83 лет, посмотрим на ваши причуды. Мне 85 при здравом уме.
