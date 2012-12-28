Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Происшествия
1010
сегодня, 12:15
7
83-летний пенсионер нарвался на мошенников при покупке пистолета по объявлению
Мужчина отправил продавцу 45 тысяч рублей.
«С продавцом покупатель переписывался в мессенджере. Мужчина перевёл 45 000 рублей, но спустя месяц посылка с оружием так и не пришла, и пенсионер обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части второй статьи 159 УК РФ).
1
0
4
3
5
Комментарии (7)