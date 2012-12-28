83-летний пенсионер нарвался на мошенников при покупке пистолета по объявлению

Мужчина отправил продавцу 45 тысяч рублей.

В липецкий отдел полиции №7 с заявлением о мошенничестве обратился 83-летний пенсионер — ещё в декабре он хотел купить по объявлению охолощенный пистолет «Марголина».«С продавцом покупатель переписывался в мессенджере. Мужчина перевёл 45 000 рублей, но спустя месяц посылка с оружием так и не пришла, и пенсионер обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части второй статьи 159 УК РФ).