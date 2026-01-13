Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
сегодня, 11:06
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
О бедах дома на проспекте Победы мы рассказываем регулярно.
«К вам снова обращаются жильцы дома по проспекту Победы, 106А. В прошлый раз вы опубликовали новость о том, что в нашем доме не работают лифты, нам их починили, но проблему не решили, опять кинули времянку, и, естественно, она не выдержала, за окном мороз, а у нас остывают батареи, мы звоним в УК «Кит», операторы нам хамят и говорят — звоните в департамент и жилинспекцию, мы пишем и туда. Из-за отсутствия электричества останавливаются насосы на отопление и воду, сейчас дали свет, но лифты не работают, а мы живём на 16-м этаже с ребенком и почти не выходим, соседи-пенсионеры на 15-м опять будут дома сидеть. Когда мы спустились на лестницы — там вообще катастрофа: грязь, разбитые двери, свастика, изрисованы все стены, мужской половой орган… И на всё это смотрят наши дети! Мы платим за коммуналку ежемесячно и в срок, со всего дома выходит приличная сумма, у нас две комнаты и это почти полторы тысячи рублей в месяц, а есть и трехкомнатные квартиры, но нас все футболят и говорят, что этот кусок сети электроснабжения бесхозный, это просто какой то кошмар», — говорилось в подкреплённом фото и видео обращении в редакцию от Екатерины.
«В квартире +15, лифты второй день не работают», — сообщила Ольга.
«Пенсионеры с 15-го этажа снова сидят дома, электроплиты не работают, батареи остывают. При этом когда нас отключают от электричества, нежилые помещения почему-то остаются со светом», — пожаловалась Ирина.
На удивление — в УК «Кит» журналист GOROD48 дозвонился с первого раза. Там сразу пояснили: о проблемах дома знают и вчера директор управляющей компании выезжал туда лично. Свет в доме дали, но из-за отключения начались другие проблемы — с лифтами и насосами.
— Проблема всё та же, что и в конце декабря — вы о ней писали. Временный или резервный кабель, которым подключен дом, не очень хорошего качества и его постоянно выбивает при проблемах на линии. Но «Россети» от него открещиваются — линия не на их балансе. В результате перестают работать лифты и насосы. Но это и не наша проблема — со стороны УК в доме всё нормально. Это электричество не приходит на дом. С надписями и рисунками внутри дома мы также стараемся бороться, регулярно туда выезжаем. Последний раз это было по весне. А вот на фасаде мы замазываем рисунки и надписи постоянно, даже зимой. На состояние подъезда никто из жильцов не жаловался, пока не перестали работать лифты — люди пошли пешком и что-то там заметили. Мы отреагировали — помыли лестницу, что-то попытаемся сегодня оттереть, но покраска стен будет весной. Иначе краска просто не высохнет: при температуре в подъезде в +13 она будет долго вонять и мазаться. Свет вчера дали, но из-за перебоев, видимо, в лифтах опять что-то сгорело. Отопление тоже дали — но приходится его регулировать и стравливать батареи. Сейчас слесарь этим занимается, — ответили GOROD48 в УК «Кит».
