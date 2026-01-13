Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Происшествия
У потерянного кошелька с 75 000 рублей быстро нашёлся новый хозяин
Происшествия
Липчан предупредили об аномальных холодах
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Общество
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
Упавшее дерево придавило «Рено Дастер»
Происшествия
Липецкую область накрывают крещенские морозы
Погода в Липецке
Читать все
В Липецке оштрафуют выгрузившего холодильник рядом с пустым мусорным бункером
Общество
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
В новогодние каникулы подземный переход у Нижнего парка встречал липчан полумраком
Общество
От налета БПЛА в Ельце пострадали два человека
Происшествия
«Бенгальские огни, суперклей, пробки от шампанского»: офтальмологи рассказали о травмах глаз во время праздников
Здоровье
Правительство Липецкой области не нашло желающих купить недострой в Подмосковье
Общество
46-летний липчанин перешёл по ссылке и лишился 125 000 рублей
Происшествия
Читать все
Общество
1129
сегодня, 11:06
4

«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»

О бедах дома на проспекте Победы мы рассказываем регулярно. 

В редакцию GOROR48 за два дня обратились уже несколько жильцов дома №106А по проспекту Победы. О бедах этого дома мы регулярно рассказываем — последний раз это было 29 декабря.

«К вам снова обращаются жильцы дома по проспекту Победы, 106А. В прошлый раз вы опубликовали новость о том, что в нашем доме не работают лифты, нам их починили, но проблему не решили, опять кинули времянку, и, естественно, она не выдержала, за окном мороз, а у нас остывают батареи, мы звоним в УК «Кит», операторы нам хамят и говорят — звоните в департамент и жилинспекцию, мы пишем и туда. Из-за отсутствия электричества останавливаются насосы на отопление и воду, сейчас дали свет, но лифты не работают, а мы живём на 16-м этаже с ребенком и почти не выходим, соседи-пенсионеры на 15-м опять будут дома сидеть. Когда мы спустились на лестницы — там вообще катастрофа: грязь, разбитые двери, свастика, изрисованы все стены, мужской половой орган… И на всё это смотрят наши дети! Мы платим за коммуналку ежемесячно и в срок, со всего дома выходит приличная сумма, у нас две комнаты и это почти полторы тысячи рублей в месяц, а есть и трехкомнатные квартиры, но нас все футболят и говорят, что этот кусок сети электроснабжения бесхозный, это просто какой то кошмар», — говорилось в подкреплённом фото и видео обращении в редакцию от Екатерины.

IMG_7295.jpeg+2026-01-13-12.03.04.jpg

IMG_7296.jpeg+2026-01-13-12.03.04.jpg

IMG_7283.jpeg

IMG_7284.jpeg

«В квартире +15, лифты второй день не работают», — сообщила Ольга. 

«Пенсионеры с 15-го этажа снова сидят дома, электроплиты не работают, батареи остывают. При этом когда нас отключают от электричества, нежилые помещения почему-то остаются со светом»,  — пожаловалась Ирина. 

На удивление — в УК «Кит» журналист GOROD48 дозвонился с первого раза. Там сразу пояснили: о проблемах дома знают и вчера директор управляющей компании выезжал туда лично. Свет в доме дали, но из-за отключения начались другие проблемы — с лифтами и насосами.

IMG_7286.jpeg

— Проблема всё та же, что и в конце декабря — вы о ней писали. Временный или резервный кабель, которым подключен дом, не очень хорошего качества и его постоянно выбивает при проблемах на линии. Но «Россети» от него открещиваются — линия не на их балансе. В результате перестают работать лифты и насосы. Но это и не наша проблема — со стороны УК в доме всё нормально. Это электричество не приходит на дом. С надписями и рисунками внутри дома мы также стараемся бороться, регулярно туда выезжаем. Последний раз это было по весне. А вот на фасаде мы замазываем рисунки и надписи постоянно, даже зимой. На состояние подъезда никто из жильцов не жаловался, пока не перестали работать лифты — люди пошли пешком и что-то там заметили. Мы отреагировали — помыли лестницу, что-то попытаемся сегодня оттереть, но покраска стен будет весной. Иначе краска просто не высохнет: при температуре в подъезде в +13 она будет долго вонять и мазаться. Свет вчера дали, но из-за перебоев, видимо, в лифтах опять что-то сгорело. Отопление тоже дали — но приходится его регулировать и стравливать батареи. Сейчас слесарь этим занимается, — ответили GOROD48 в УК «Кит».
ЖКХ
0
1
3
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ну, ребята...
44 минуты назад
Подъезд чсш закрыт. Соответственно контролируйте, кто рисует сами. Тем более, что подъезд ваша собственность.
Ответить
ГОСТЬ53
55 минут назад
Управляшки бессовестные хамы, как, например, Управленец-Л в г.Грязи. Наш 100-квартирный дом платит больше ста тысяч ежемесячно в среднем. Ничего не делают. Вообще не появляются!!! Управы на них нет. Заявки не выполняют , двор не убирают, не белят деревья, не красят лавочки, не метут двор. кучи листьев с прошлого года. Хоть бы с области приехал кто у них главный, позвал бы Лидию Николаевну и прям в лоб указал - что это за бардак, ты куда деньги деваешь????? Ленинская дом 3
Ответить
Макс
7 минут назад
Поменяйте управляху чего ждете.
Ответить
Йцукен
сегодня, 11:14
Так ваши дети изрисовали. Какие могут быть претензии? За детьми кто должен смотреть? Тоже управляющая?
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить