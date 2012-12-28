Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Происшествия
1143
58 минут назад
16
«Бил ногами лежащего по лицу»: 29-летний липчанин погиб в кальян-баре
Мать погибшего Романа Андреева хочет справедливости.
— Моего сына преследовала его бывшая девушка: узнавала, где он находится и с кем. В тот вечер, 3 января, она увидела в соцсети пост Романа из бара и приехала туда со знакомым, — рассказала Ольга GOROD48.
По словам Ольги, этот знакомый — мастер спорта по боксу и уже привлекался к уголовной ответственности за избиение.
— Он сразу накинулся на моего сына и бил его лежащего ногами по лицу. Роман умер на месте. А они убежали. На следующий день их допросили и отпустили, где справедливость? — Недоумевает Ольга, накануне похоронившая сына.
В областном управлении Следственного комитета GOROD48 сообщили, что произошедшее в баре квалифицировано по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
— Вечером 3 января в ходе конфликта между посетителями бара 27-летний мужчина нанес оппоненту удар, которым сломал ему нос. В результате травмы потерпевший скончался, — рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.
Судебно-медицинская экспертиза еще не закончена, но, по предварительным данным, Роман захлебнулся кровью.
— Подозреваемый по делу признал вину и написал явку с повинной. Расследование дела продолжается, — добавили в СК.
Часть четвертая 111-й статьи Уголовного кодекса предполагает лишение свободы сроком до 15 лет.
1
3
8
0
0
Комментарии (17)