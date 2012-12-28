Все новости
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Общество
Тушение пожара на нефтебазе под Усманью продолжается
Происшествия
Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Липецкой области
Общество
Нижнекамские полицейские помогли путешественнице на ее пути в Липецкую область
Общество
Грипп H3N2, Covid-19 — чем болеют липчане с первых дней года
Общество
Мэрии Липецка и Ельца отчитались об уборке улиц от снега
Общество
В пяти муниципалитетах Липецкой области объявлен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
МЧС: на область опустится плотный туман
Погода в Липецке
«Бил ногами лежащего по лицу»: 29-летний липчанин погиб в кальян-баре
Происшествия
Угроза атаки БПЛА миновала к пяти утра
Происшествия
«Бил ногами лежащего по лицу»: 29-летний липчанин погиб в кальян-баре

Мать погибшего Романа Андреева хочет справедливости.

Вечером 3 января в кальян-баре «Мята» погиб 29-летний Роман Андреев. Его мать Ольга боится, что избивший Романа человек, и спровоцировавшая, по ее мнению, драку бывшая девушка сына, избегут ответственности.

— Моего сына преследовала его бывшая девушка: узнавала, где он находится и с кем. В тот вечер, 3 января, она увидела в соцсети пост Романа из бара и приехала туда со знакомым, — рассказала Ольга GOROD48.

По словам Ольги, этот знакомый — мастер спорта по боксу и уже привлекался к уголовной ответственности за избиение. 

—  Он сразу накинулся на моего сына и бил его лежащего ногами по лицу. Роман умер на месте. А они убежали. На следующий день их допросили и отпустили, где справедливость? — Недоумевает Ольга, накануне похоронившая сына.

В областном управлении Следственного комитета GOROD48 сообщили, что произошедшее в баре квалифицировано по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

— Вечером 3 января в ходе конфликта между посетителями бара 27-летний мужчина нанес оппоненту удар, которым сломал ему нос. В результате травмы потерпевший скончался, — рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.

Судебно-медицинская экспертиза еще не закончена, но, по предварительным данным, Роман захлебнулся кровью.

— Подозреваемый по делу признал вину и написал явку с повинной. Расследование дела продолжается, — добавили в СК.

Часть четвертая 111-й статьи Уголовного кодекса предполагает лишение свободы сроком до 15 лет.

убийство
Комментарии (17)

Мда
2 минуты назад
Шарше ля фам
Ответить
Командировочный
8 минут назад
Липчане всегда всего боятся
Ответить
Никогда
10 минут назад
Никому не рассказывайте с кем пошли,куда пошли и зачем.Не выставляйте свою жизнь напоказ.Маме погибшего терпения и смирения,да поможет вам Господь.
Ответить
Алкан с ЛТЗ
12 минут назад
Дать этому боксёру 10 лет!
Ответить
Галина
13 минут назад
Очень хорошо что мама предала это огласки. Вчера похоронили парнишку, а ни где не было даже намёка на это ужасное убийство. Убийца и его подружка должны быть наказаны по всей строгости....
Ответить
Раставаться
25 минут назад
Надо без обид и последующей слежки.Сети это зло.
Ответить
не-а че
27 минут назад
Один в могиле, другого посадят, а подружка другого найдет.
Ответить
48
28 минут назад
любой боксер знает, смертельный удар в нос... под каким углом нельзя бить, это обычными пацанами знали не занимаясь боксом. Это убийство с отягчающими.
Ответить
дед
30 минут назад
Главное выложить видюшки и прочую дичь в помойку, вот мы какие, тусим в баре.
Ответить
Ч
30 минут назад
Это выражение " («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») странное , -- понять не могу .
Ответить
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
