«Бил ногами лежащего по лицу»: 29-летний липчанин погиб в кальян-баре

Мать погибшего Романа Андреева хочет справедливости.



Вечером 3 января в кальян-баре «Мята» погиб 29-летний Роман Андреев. Его мать Ольга боится, что избивший Романа человек, и спровоцировавшая, по ее мнению, драку бывшая девушка сына, избегут ответственности.— Моего сына преследовала его бывшая девушка: узнавала, где он находится и с кем. В тот вечер, 3 января, она увидела в соцсети пост Романа из бара и приехала туда со знакомым, — рассказала Ольга GOROD48.По словам Ольги, этот знакомый — мастер спорта по боксу и уже привлекался к уголовной ответственности за избиение.— Он сразу накинулся на моего сына и бил его лежащего ногами по лицу. Роман умер на месте. А они убежали. На следующий день их допросили и отпустили, где справедливость? — Недоумевает Ольга, накануне похоронившая сына.В областном управлении Следственного комитета GOROD48 сообщили, что произошедшее в баре квалифицировано по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).— Вечером 3 января в ходе конфликта между посетителями бара 27-летний мужчина нанес оппоненту удар, которым сломал ему нос. В результате травмы потерпевший скончался, — рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.Судебно-медицинская экспертиза еще не закончена, но, по предварительным данным, Роман захлебнулся кровью.— Подозреваемый по делу признал вину и написал явку с повинной. Расследование дела продолжается, — добавили в СК.Часть четвертая 111-й статьи Уголовного кодекса предполагает лишение свободы сроком до 15 лет.