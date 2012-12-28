Прокуратура начала проверку из-за холода в доме на Достоевского

Прокуратура Октябрьского района Липецка проводит проверку по факту ненадлежащего отопления в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Достоевского.



Прокуратура Октябрьского района Липецка начала проверку из-за жалоб на холод в одном из домов на улице Достоевского. Речь идет о многоквартирном доме № 71, где в третьем подъезде жильцы столкнулись с некачественным теплоснабжением.В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании. В прокуратуре установят, почему произошли перебои с отоплением, и определят степень ответственности должностных лиц.По итогам проверки, при подтверждении нарушений, будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования для защиты прав граждан.