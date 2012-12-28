Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов

На один из них не села липчанка Виктория.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Виктория, которая утром 40 минут ждала первый автобус 28-го маршрута.— Я каждый день езжу на этом автобусе на работу от остановки «26 микрорайон». Это единственный маршрут, по которому я могу попасть на работу. И со стабильной регулярностью автобус опаздывает или вообще не приезжает.Сегодня, 13 января, когда на улице было -15 градусов, автобус в 08:24 просто не приехал. А следующий приехал в 08:50. Я простояла на остановке 40 минут. Опоздала на работу и ужасно замерзла. Прошу, напишите об этом, обратите внимание властей. Быть может так хоть что-то изменится.В департаменте транспорта мэрии. Нам сообщили, что утром из-за морозов на маршруты вовремя не вышли или сошли с них 2,7% автобусов, или 10 машин, разных перевозчиков. «Перевозчиками принимаются все необходимые меры для устранения возникших неисправностей», — сообщили в профильном департаменте городской администрации.