В новогодние каникулы двое липчан умерли от алкоголя
Еще пятеро попали в областной наркологический диспансер с черепно-мозговыми травмами, но таких пациентов тут же забирали на лечение нейрохирурги.
Однако в целом новогодние каникулы прошли для коллектива ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» относительно спокойно. По словам главврача учреждения Александра Винокурова, было зарегистрировано на 30% меньше обращений, чем годом ранее. Уменьшилось и количество пациентов с алкогольными делириями или белой горячкой. Не было среди пациентов ни одного малолетнего или подростка. Вот уже второй год подряд к медикам не попадают липчане, употребляющие алкогольные суррогаты.
