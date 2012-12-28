В новогодние каникулы двое липчан умерли от алкоголя

Еще пятеро попали в областной наркологический диспансер с черепно-мозговыми травмами.

За время новогодних каникул в областном наркологическом диспансере умерли от последствий пьянства два пациента. В диспансер не имеющие определенного места жительства мужчины попали с клинической картиной длительного употребления спиртного. Таких людей в народе называют запойными. Они умирают, как правило, от полиорганной недостаточности.Еще пятеро попали в областной наркологический диспансер с черепно-мозговыми травмами, но таких пациентов тут же забирали на лечение нейрохирурги.Однако в целом новогодние каникулы прошли для коллектива ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» относительно спокойно. По словам главврача учреждения Александра Винокурова, было зарегистрировано на 30% меньше обращений, чем годом ранее. Уменьшилось и количество пациентов с алкогольными делириями или белой горячкой. Не было среди пациентов ни одного малолетнего или подростка. Вот уже второй год подряд к медикам не попадают липчане, употребляющие алкогольные суррогаты.