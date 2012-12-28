Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Один детский сад в Липецке обновит воронежская компания, два других — компания депутата Липецкого горсовета
С начала года в области родились 150 детей
На 22% меньше, чем в начале 2025 года.
Однако за тот же период прошлого года в области родился 191 малыш: 100 мальчиков и 91 девочка.
В этом году первыми новорожденными стали девочки: первая, Елизавета, весом 3500 граммов, родилась 1 января в 01:20, вторая, Мария, весом 3050 граммов, родилась через 15 минут.
