С начала года в области родились 150 детей

На 22% меньше, чем в начале 2025 года.

За первые 10 дней нового года в Липецкой области, по данным облздрава, родилось 150 детей: 77 мальчиков и 73 девочки.

Однако за тот же период прошлого года в области родился 191 малыш: 100 мальчиков и 91 девочка.

В этом году первыми новорожденными стали девочки: первая, Елизавета, весом 3500 граммов, родилась 1 января в 01:20, вторая, Мария, весом 3050 граммов, родилась через 15 минут.
Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
18 минут назад
Лежала в кардиологии на тракторном, отделение кишит тараканами, они везде бегут по стенам в тумбочках, по постелям, в отделение грязно, за 2 выходных полы не мыли. Про питание хочется сказать отдельно, кто это готовит, я понимаю что это не ресторан, но приготовить из имеющихся продуктов хотя бы чтобы было съедобно можно? Есть руководство в этой больнице, и когда там будет порядок! На скорой всегда предупреждают, что дежурит тракторный, и не вместе есть выбор от состояния ехать или нет!
Ответить
Светочка
36 минут назад
Облздрава уже нет..., а он все информирует
Ответить
Липа
49 минут назад
Подскажите пожалуйста, до аких пор будет твориться бардак в детской поликлинике на тракторном? Почему грудничков медсестры на плановый приём не записывают заблаговременно? Почему я должна это делать самостоятельно? В то время как в других поликлиниках это обязанность медсестры. Чурсина так вообще за 8 месяцев ни разу нас не приняла. Вечно в отпуске. Невролог назначила массаж два месяца назад, участковый педиатр даже не соизволила записать нас на массаж. Что за вечный бардак в этом отростке медицины?
Ответить
Вы кому здесь жалуетесь?
14 минут назад
Липочка, родили, растите, не жалуйтесь.Никто бегать и служить вам не должен.
Ответить
