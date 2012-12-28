Происшествия
89 пьяных за рулём задержали на новогодних каникулах
Двое попались на таком нарушении повторно.
Помимо нетрезвых водителей дорожной безопасности угрожает и грядущее аномальное похолодание. На холодной дороге сцепление шин с покрытием хуже – водителям советуют увеличивать дистанцию в полтора-два раза. Среди других рекомендаций: избегайте резких манёвров, будьте особенно осторожны на мостах, подъёмах и в тенистых местах – там лёд образуется быстрее.
Также водителям советуют: не перегревайте тормоза – частые резкие торможения могут привести к замерзанию механизмов. Не используйте самодельные или не предназначенные для обогрева автомобиля устройства во избежание возгорания.
