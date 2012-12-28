Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
Происшествия
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
Общество
«Рено» сгорел на проезжей части
Происшествия
Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице
Происшествия
Фреза прострелила глаз подростку
Здоровье
Читать все
Липчан предупредили об аномальных холодах
Погода в Липецке
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
89 пьяных за рулём задержали на новогодних каникулах
Происшествия
Упавшее дерево придавило «Рено Дастер»
Происшествия
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Происшествия
Липецкую область накрывают крещенские морозы
Погода в Липецке
Спасатели освободили опухший палец 12-летней девочки от кольца
Общество
За год бешенство выявили у четырёх кошек и одной собаки
Здоровье
Огромное дерево упало накануне на улице Ленина
Происшествия
На двух улицах частично отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
505
сегодня, 16:52
5

89 пьяных за рулём задержали на новогодних каникулах

Двое попались на таком нарушении повторно.

За 12 дней новогодних каникул липецкие автоинспекторы задержали 89 водителей, севших за руль пьяными, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Двое попались на таком нарушении повторно, и им теперь грозит уголовная ответственность. Такие данные приводит Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Помимо нетрезвых водителей дорожной безопасности угрожает и грядущее аномальное похолодание. На холодной дороге сцепление шин с покрытием хуже – водителям советуют увеличивать дистанцию в полтора-два раза. Среди других рекомендаций: избегайте резких манёвров, будьте особенно осторожны на мостах, подъёмах и в тенистых местах – там лёд образуется быстрее.

Также водителям советуют: не перегревайте тормоза – частые резкие торможения могут привести к замерзанию механизмов. Не используйте самодельные или не предназначенные для обогрева автомобиля устройства во избежание возгорания.
ПДД
пьяная езда
0
0
0
4
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Олег.
35 минут назад
Попал пьяный, сразу надо забрать машину.
Ответить
Олег.
35 минут назад
Попал пьяный, сразу надо забрать машину.
Ответить
СССР
38 минут назад
на дорогах полно алкашей, конфисковать авто, и делов то! Ни одного не будет.
Ответить
Да да
28 минут назад
Именно так.
Ответить
Балтун
сегодня, 16:59
Это очень мало пили значит...
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить