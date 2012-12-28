По 70-90 детей обращались в травмпункт при областной больнице на зимних школьных каникулах

Дети получали переломы и ушибы как при катаниях на ватрушках, коньках и санках, так и при падениях на скользких улицах.

Очень насыщенными для травматологов детской областной больницы оказались прошедшие школьные каникулы. Ежедневно в травмпункт больницы обращались по 70-90 детей и подростков с переломами, ушибами, сотрясениями мозга.В большинстве случаев школьники получали травмы от зимних развлечений: катаниях на ватрушках, коньках и санках, благо эти новогодние каникулы порадовали снегом. Но были и случаи травмирования при падениях на обледеневших улицах. К счастью, обошлось без тяжелых травм, требующих длительного лечения.Сегодня, в первый день работы школ после длительных выходных, в травматологическом отделении детской областной больницы на лечении находятся 13 детей.