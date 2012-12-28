Здоровье
165
37 минут назад
По 70-90 детей обращались в травмпункт при областной больнице на зимних школьных каникулах
Дети получали переломы и ушибы как при катаниях на ватрушках, коньках и санках, так и при падениях на скользких улицах.
В большинстве случаев школьники получали травмы от зимних развлечений: катаниях на ватрушках, коньках и санках, благо эти новогодние каникулы порадовали снегом. Но были и случаи травмирования при падениях на обледеневших улицах. К счастью, обошлось без тяжелых травм, требующих длительного лечения.
Сегодня, в первый день работы школ после длительных выходных, в травматологическом отделении детской областной больницы на лечении находятся 13 детей.
0
0
0
1
0
Комментарии