Происшествия
2378
44 минуты назад
5

Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня

В суде Оглы попросил прощения у родителей погибшего Романа Андреева. 

С ходатайством об избрании Руслану Оглы меры пресечения в виде ареста выступила следователь Октябрьского отдела регионального Следкома Полина Серпецкая (до этого Руслан Оглы находился под подпиской о невыезде). Она сообщила суду, что, по данным следствия, 3 января 2026 года Оглы нанёс 29-летнему Роману Андрееву множественные удары по голове кулаками и ногами, причинив ему тяжёлую челюстно-лицевую травму: Роман буквально захлебнулся кровью и умер. Следствие установило, что конфликт между Оглы и Андреевым произошёл по малозначительному поводу, не оправдывающему агрессивное поведение и грубое нарушение общественного порядка в присутствии посторонних лиц.  Подозреваемый на следующий день после убийства Андреева лично явился в полицию и частично признал вину — в хулиганстве. При обыске дома Руслан добровольно выдал следствию свою одежду и телефон. 

Руслан Оглы оказался уроженцем  украинского Днепропетровска с двумя классами образования. По его словам, официально он не трудоустроен, но с 2022 года работает упаковщиком мебели на одном из предприятий. Живёт с матерью, больной сахарным диабетом. На его счету — две погашенные судимости. В марте 2016 года Правобережный суд Липецка приговорил Руслана Оглы к трем годам лишения свободы условно за разбой, а в 2019-м году тот же Правобережный суд назначил ему с учетом первого наказания — три года и один месяц общего режима за избиение в КРЦ «Евразия» 27-летней женщины

По мнению следователя Серпецкой, находясь на свободе, Оглы мог скрыться от следствия и суда, оказать давление на потерпевшую, мать Романа Андреева, и на свидетелей по уголовному делу. Полина Серпецкая попросила избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, так как Руслан Оглы обвиняется в совершении особо тяжких преступлений. Но каких-то доказательств своим словам следователь не привела, хотя на этом и настаивал защитник Руслана Оглы. 


Адвокат Андрей Комольцев огласил несколько характеристик по месту работы своего клиента, от соседей и матери. На работе Руслан Оглы зарекомендовал себя ответственным человеком, не замеченным в употреблении спиртного и в аморальном поведении. По месту жительства характеризуется положительно. Добрый, отзывчивый, вежливый, не агрессивный. Мать Руслана сообщила суду, что сын заботится о ней и правопорядок не нарушает. 

Сам Руслан Оглы не возражал против ареста. И попросил прощения у матери и отца Руслана Андреева. Гособвинитель Оксана Гончарова также поддержала ходатайство Следкома.

После возвращения в зал заседаний судья Кирилл Власов сообщил о том, что следующие 1 месяц и 22 дня Руслан Оглы проведет в СИЗО.

Напомним, что по этому уголовному делу региональный Следком несколько раз менял квалификацию действий подозреваемого. Вначале, 7 января, следствие сообщило о вменении Руслану Оглы части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Вечером того же дня Следком переквалифицировал обвинение по двум другим статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). После вмешательства председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина квалификацию действий Оглы изменили на часть 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и на пункт «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство»).

Руслан Оглы
побои убийство
Комментарии (5)

Сначала новые
Ого
10 минут назад
Если он положительный, то какие тогда отрицательные?
Ответить
Такой
27 минут назад
Положительный,что одну чуть не убила ,а другого все же убил... Какие характеристики ?!
Ответить
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
30 минут назад
Пусть сидит по полной!
Ответить
Лучше
17 минут назад
По наиполнейшей.
Ответить
Ну вот
31 минуту назад
А крику то было
Ответить
