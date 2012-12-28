Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
В суде Оглы попросил прощения у родителей погибшего Романа Андреева.
Руслан Оглы оказался уроженцем украинского Днепропетровска с двумя классами образования. По его словам, официально он не трудоустроен, но с 2022 года работает упаковщиком мебели на одном из предприятий. Живёт с матерью, больной сахарным диабетом. На его счету — две погашенные судимости. В марте 2016 года Правобережный суд Липецка приговорил Руслана Оглы к трем годам лишения свободы условно за разбой, а в 2019-м году тот же Правобережный суд назначил ему с учетом первого наказания — три года и один месяц общего режима за избиение в КРЦ «Евразия» 27-летней женщины.
По мнению следователя Серпецкой, находясь на свободе, Оглы мог скрыться от следствия и суда, оказать давление на потерпевшую, мать Романа Андреева, и на свидетелей по уголовному делу. Полина Серпецкая попросила избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, так как Руслан Оглы обвиняется в совершении особо тяжких преступлений. Но каких-то доказательств своим словам следователь не привела, хотя на этом и настаивал защитник Руслана Оглы.
Адвокат Андрей Комольцев огласил несколько характеристик по месту работы своего клиента, от соседей и матери. На работе Руслан Оглы зарекомендовал себя ответственным человеком, не замеченным в употреблении спиртного и в аморальном поведении. По месту жительства характеризуется положительно. Добрый, отзывчивый, вежливый, не агрессивный. Мать Руслана сообщила суду, что сын заботится о ней и правопорядок не нарушает.
Сам Руслан Оглы не возражал против ареста. И попросил прощения у матери и отца Руслана Андреева. Гособвинитель Оксана Гончарова также поддержала ходатайство Следкома.
После возвращения в зал заседаний судья Кирилл Власов сообщил о том, что следующие 1 месяц и 22 дня Руслан Оглы проведет в СИЗО.
Напомним, что по этому уголовному делу региональный Следком несколько раз менял квалификацию действий подозреваемого. Вначале, 7 января, следствие сообщило о вменении Руслану Оглы части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Вечером того же дня Следком переквалифицировал обвинение по двум другим статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). После вмешательства председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина квалификацию действий Оглы изменили на часть 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и на пункт «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство»).
