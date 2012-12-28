Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летний парень ночью погиб на улице Стаханова
Происшествия
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Здоровье
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
Сегодня в Липецке: концерт мировой звезды, липчане уже начали ходить на работу, как зомби
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Происшествия
Пожар возник Липецком филиале РАНХиГС
Происшествия
Читать все
Депутатов в областном Совете может стать меньше
Общество
На Соколе бригада «РВК» продолжает поиск места утечки воды из 100-миллиметровой трубы
Общество
В выходные — до минус 27. Но в липецких котельных не поддадут жару
Общество
850-граммового мальчика выходили липецкие, пензенские и московские врачи
Здоровье
Более 400 человек будут следить за порядком на крещенских купаниях
Общество
Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса
Общество
Выходные станут самыми морозными днями января
Погода в Липецке
Следком начал доследственную проверку по гибели 19-летнего парня
Происшествия
На пяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Красный уровень отменен, желтый — сохраняется
Происшествия
Читать все
Общество
369
54 минуты назад
3

Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса

В мэрии уверяют, маршрут обслуживается по расписанию.

«Каждый день в Силикатном автобусы 306-го маршрута по часу стоят в отстойниках, и не забирают пассажиров. Сегодня стояли с 11:30 до 12:30, а в это время дети возвращались из школы — час провели на остановке. Звонили по номеру для жалоб транспорта, нам сказали, что у водителей 20-минутный обед. Но не час же!», — возмутилась позвонившая в GOROD48 липчанка.

В пресс-службе мэрии уверяют, что автобусы в Липецке ходят строго по расписанию. Никаких изменений в маршрут № 306 не вносилось.

«В межпиковое, вечернее время и в выходные дни на всех без исключения муниципальных маршрутах интервалы движения увеличиваются в связи со снижением пассажиропотока, в том числе и на маршруте № 306. Такая ситуация характерна не только для Липецка, но и для отрасли в целом. Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством водителям автобусов должно предоставляться время на прием пищи. С учетом того, что их рабочий день начинается в 5-6 утра, обеденные перерывы приходятся на период с 10:00 до 12:30. Таким образом, в межпиковое время на конечной остановке «поселок Силикатный» одномоментно могут находиться несколько автобусов маршрута № 306», — пояснили ситуацию в мэрии.
автобус
расписание
0
0
0
2
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эксперт
35 минут назад
Ну если уж на 306 жаловаться , то жители Силикатного наверное не пробовали дождаться 379 или 28 . 306 один из лучших в Липецке .
Ответить
Житель
39 минут назад
Потом жалуются, что машин много, во дворах они стоят. А как без машины то, если общественный транспорт это тот еще квест?
Ответить
Р
43 минуты назад
Почему даже в лихие 90 автобусов хватало, хотя проезд был бесплатный да и авто у людей не было столько? Нонсенс
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить