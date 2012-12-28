Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса

В мэрии уверяют, маршрут обслуживается по расписанию.

«Каждый день в Силикатном автобусы 306-го маршрута по часу стоят в отстойниках, и не забирают пассажиров. Сегодня стояли с 11:30 до 12:30, а в это время дети возвращались из школы — час провели на остановке. Звонили по номеру для жалоб транспорта, нам сказали, что у водителей 20-минутный обед. Но не час же!», — возмутилась позвонившая в GOROD48 липчанка.В пресс-службе мэрии уверяют, что автобусы в Липецке ходят строго по расписанию. Никаких изменений в маршрут № 306 не вносилось.«В межпиковое, вечернее время и в выходные дни на всех без исключения муниципальных маршрутах интервалы движения увеличиваются в связи со снижением пассажиропотока, в том числе и на маршруте № 306. Такая ситуация характерна не только для Липецка, но и для отрасли в целом. Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством водителям автобусов должно предоставляться время на прием пищи. С учетом того, что их рабочий день начинается в 5-6 утра, обеденные перерывы приходятся на период с 10:00 до 12:30. Таким образом, в межпиковое время на конечной остановке «поселок Силикатный» одномоментно могут находиться несколько автобусов маршрута № 306», — пояснили ситуацию в мэрии.