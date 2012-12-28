Общество
3
Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса
В мэрии уверяют, маршрут обслуживается по расписанию.
В пресс-службе мэрии уверяют, что автобусы в Липецке ходят строго по расписанию. Никаких изменений в маршрут № 306 не вносилось.
«В межпиковое, вечернее время и в выходные дни на всех без исключения муниципальных маршрутах интервалы движения увеличиваются в связи со снижением пассажиропотока, в том числе и на маршруте № 306. Такая ситуация характерна не только для Липецка, но и для отрасли в целом. Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством водителям автобусов должно предоставляться время на прием пищи. С учетом того, что их рабочий день начинается в 5-6 утра, обеденные перерывы приходятся на период с 10:00 до 12:30. Таким образом, в межпиковое время на конечной остановке «поселок Силикатный» одномоментно могут находиться несколько автобусов маршрута № 306», — пояснили ситуацию в мэрии.
