Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками

Лишь одна из них, ООО «Стройсервис», в сутки вывозит до полутора тысяч кубометров снега.
Один из подрядчиков мэрии, ООО «Стройсервис», вышел на работу по контрактам 26 декабря. И с тех пор работает по заданиям заказчика круглосуточно, без выходных.
За этой организацией закреплен Советский район Липецка: частный сектор, внутриквартальные дороги и некоторые магистральные улицы в помощь МБУ «Управление благоустройства». Сегодня, например, «Стройсервис» очищал от снега сеть дорог поселка Мирный, Сырский Рудник, ряд центральных улиц: Терешковой, 8 Марта, Неделина, Космонавтов.
— В смену мы выводим на расчистку своей территории до пяти бригад и до 30 единиц техники: грейдеры, погрузчики, щетки, самосвалы. В сутки вывозим на городскую свалку по полторы тысячи кубометров снега, — сообщили GOROD48 в ООО «Стройсервис».
Центральные улицы Липецка чистят хорошо: до бордюров. Такую картину мы наблюдали сегодня на улице Папина, где трудились рабочие городского управления благоустройства, механизаторы и водители муниципального дорожного предприятия. Сдвинутый вручную и ковшами тракторов от бордюров снег тут же грузили в мощный самосвал.
А где же знаменитые «золотые ручки», как в МБУ называют старые механические снегоуборщики Свердловского завода коммунальных машин? Оказывается, они живы до сих пор! В январе их используют для уборки новых микрорайонов. Зато муниципальному учреждению не хватает 40 простых дворников, трети от штатного расписания.
В уборке города задействованы 105 единиц коммунальной спецтехники: комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики. Все машины оборудованы системой отслеживания ГЛОНАСС. Управление благоустройства заготовило 47 202 тонны противогололедных материалов.
В итоге совместными усилиями с конца декабря из города на снежную свалку в районе улицы Студеновской вывезли, по данным мэрии, 80 тысяч кубометров снега. Кстати, с начала зимней уборки дорожники уже использовали 5 767 тонн технической соли, 11 187 тонн пескосоляной смеси и 80 тонн реагента «Бионорд». В этом снегоуборочном сезоне мэрия, напомним, отказалась от использования пескосоляной смеси в центре Липецка в пользу регента и соли. И тут же стало намного чище, ведь в прошлом году МБУ закупило такой песок, который был похож на обычный грунт — по этой причине дороги и тротуары после уборки были необычно грязными, что ставило под сомнение качество этих самых противогололедных материалов.
