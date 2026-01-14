Все новости
Общество
301
57 минут назад
5

Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками

Лишь одна из них, ООО «Стройсервис», в сутки вывозит до полутора тысяч кубометров снега.

Помня об уроках зимы 2023-24, мэрия Липецка еще осенью заключила несколько муниципальных контрактов с четырьмя сторонними организациями на уборку города от снега: до 1 января — на 25 миллионов рублей и на эту же работу до марта — еще на 65 миллионов. Городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства два года назад разделил частный сектор на 12 районов и привлек для их уборки сторонние организации и ИП. Прошлогодняя зима оказалась малоснежной, потому эту схему не удалось должным образом обкатать на практике. Нынешняя зима оказалась настоящей: снег выпал в конце декабря, обеспечив муниципальных и привлеченных дорожников работой. А в начале января в Липецке выпала месячная норма осадков. Но город не встал.

Один из подрядчиков мэрии, ООО «Стройсервис», вышел на работу по контрактам 26 декабря. И с тех пор работает по заданиям заказчика круглосуточно, без выходных.

За этой организацией закреплен Советский район Липецка: частный сектор, внутриквартальные дороги и некоторые магистральные улицы в помощь МБУ «Управление благоустройства». Сегодня, например, «Стройсервис» очищал от снега сеть дорог поселка Мирный, Сырский Рудник, ряд центральных улиц: Терешковой, 8 Марта, Неделина, Космонавтов.

47abd407-9689-493e-8b9c-1b09cfd938b1.jpg+2026-01-14-16.27.04+niz.jpg

6ab038f6-0b41-4b5d-8d6d-6d6791c50422.jpg+2026-01-14-16.26.35+niz.jpg

— В смену мы выводим на расчистку своей территории до пяти бригад и до 30 единиц техники: грейдеры, погрузчики, щетки, самосвалы. В сутки вывозим на городскую свалку по полторы тысячи кубометров снега, — сообщили GOROD48 в ООО «Стройсервис».

Центральные улицы Липецка чистят хорошо: до бордюров. Такую картину мы наблюдали сегодня на улице Папина, где трудились рабочие городского управления благоустройства, механизаторы и водители муниципального дорожного предприятия. Сдвинутый вручную и ковшами тракторов от бордюров снег тут же грузили в мощный самосвал.

217f51fc-cc92-48a4-ab50-41a7de04d725.jpg+2026-01-14-16.26.35+niz.jpg

b1681541-9e76-4d25-9935-208bc0c326d0.jpg+2026-01-14-16.27.04+niz.jpg

8265116d-3ea3-4a76-9f18-038449e68247.jpg+2026-01-14-16.27.04+niz.jpg

А где же знаменитые «золотые ручки», как в МБУ называют старые механические снегоуборщики Свердловского завода коммунальных машин? Оказывается, они живы до сих пор! В январе их используют для уборки новых микрорайонов. Зато муниципальному учреждению не хватает 40 простых дворников, трети от штатного расписания.

В уборке города задействованы 105 единиц коммунальной спецтехники: комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики. Все машины оборудованы системой отслеживания ГЛОНАСС. Управление благоустройства заготовило 47 202 тонны противогололедных материалов.

aab5ec2a-6ec7-4903-882b-d26ebc163b78.jpg+2026-01-14-16.27.04+niz.jpg

687c8ac0-e383-44b1-93bf-0c0bd5a96820.jpg+2026-01-14-16.26.35+niz.jpg

60e3b9b5-2133-4e38-b2b0-9e6732eb6a3a.jpg+2026-01-14-16.26.35+niz.jpg

В итоге совместными усилиями с конца декабря из города на снежную свалку в районе улицы Студеновской вывезли, по данным мэрии, 80 тысяч кубометров снега. Кстати, с начала зимней уборки дорожники уже использовали 5 767 тонн технической соли, 11 187 тонн пескосоляной смеси и 80 тонн реагента «Бионорд». В этом снегоуборочном сезоне мэрия, напомним, отказалась от использования пескосоляной смеси в центре Липецка в пользу регента и соли. И тут же стало намного чище, ведь в прошлом году МБУ закупило такой песок, который был похож на обычный грунт — по этой причине дороги и тротуары после уборки были необычно грязными, что ставило под сомнение качество этих самых противогололедных материалов.
уборка дорог
снег
1
0
1
3
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Убирают?
5 минут назад
Я бы сказала - имитируют уборку.
Ответить
1
7 минут назад
А почему нанятые организации? А муниципальные? которые должны это делать где?
Ответить
Зимний рыбак
16 минут назад
5 767 тонн технической соли, 11 187 тонн пескосоляной смеси и 80 тонн реагента «Бионорд» весной будет смыто в речку. а я какой-то рыбы жду....
Ответить
Ваня
26 минут назад
Снег - золотое дно. Никогда не узнаешь сколько вывезли реально. Растает и следы в воду !
Ответить
Бабка Первая
47 минут назад
Вот и хорошо, что есть кого нанять.
Ответить
