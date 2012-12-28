Происшествия
Пожар на нефтебазе в Усманском округе потушен
База горела с утра 6 января.
«От всей души выражаю огромную благодарность и восхищение мужеством и профессионализмом всех служб на протяжении трех суток принимавших участие в обеспечении безопасности и тушении огня», — написал Владимир Мазо на своей странице в ВК.
Пожар на нефтебазе возник рано утром 6 января после падения беспилотника.
Во время возгорания областная экологическая лаборатория произвела замеры атмосферного воздуха в селе Никольское и в Усмани. Превышений экологических норм выявлено не было.
