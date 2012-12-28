Все новости
Происшествия
741
36 минут назад

Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец

Машину зацепило обломками, когда бригада медиков ехала к раненому. 

В Ельце во время налета БПЛА поврежден автомобиль скорой помощи. По данным GOROD48, бригада выехала на вызов к раненому во время падения обломков БПЛА, и попала в зону взрывов. Медики укрылись в ближайшем здании, а их машину зацепило или обломками здания, или обломками БПЛА. Как только все стихло, бригада добралась до пострадавшего: мужчине оказали оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Во время вчерашнего налета на Ельце пострадали два человека. У 20-летнего парня, по данным Минздрава области, диагностированы осколочные ранения поясничной области без повреждения костей. После первичной хирургической обработки ран от госпитализации он отказался.

59-летний мужчина получил перелом правой ключицы и повреждения грудной клетки. Он госпитализирован в травматологическое отделение елецкой горбольницы имени Семашко, его состояние стабильное. В ближайшее время мужчину прооперируют.

Вчера вечером в Липецкой области были сбиты восемь беспилотников. В Ельце обломки БПЛА упали на частный сектор, возникли возгорания, пожар после падения беспилотника также начался промышленной зоне города. Как рассказал губернатор Игорь Артамонов, елецкие пожарные потушили возгорания. Повреждено остекление трёхэтажного жилого дома и ряда частных домов.

«Некоторым семьям потребовался ПВР. Они размещены и обеспечены всем необходимым. На местах падения обломков работают оперативные службы. Они проводят осмотр территории, обеспечивают безопасность ельчан и устраняют последствия падений. 

После того как специальная комиссия по оценке ущерба получит доступ к жилью, приступит к работе», — рассказал мэр Ельца Вячеслав Жабин.

воздушная тревога
БПЛА
0
2
5
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
