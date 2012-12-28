В Тракторном появились автобусы-призраки

Липчане жалуются на отсутствие машин на маршрутах № 19 и № 323А в часы пик.

В редакцию GOROD48 обратилась Светлана, жительница поселка Тракторостроителей, с жалобой на работу общественного транспорта:«Помогите, пожалуйста, жителям третьего участка ЛТЗ. Вечером после 18:00 от остановки «10-я школа» невозможно добраться до конечной. В это время автобусов нет от слова совсем. Вчера на остановке собралось более 28 человек (я посчитала, наверно, не всех). Ждали 40 минут на морозе, а сегодня он еще сильнее. Водитель автобуса №19 высадил всех и сказал, что у него обед и уехал. Как? Все люди едут с работы в это время! Где автобус № 323А? Он днем ездит пустым, а пассажирам он нужен утром и вечером. Помогите нам!»Этот крик о помощи мы переадресовали в департамент транспорта администрации Липецка.Нам ответили, что в расписание маршрутов №№ 19, 33, 323а, 379 изменения не вносились, а по вечерам 12 и 13 января рейсы автобусов большинства маршрутов выполнялись с опозданиями из-за заторов на дорогах, вызванных сугробами и, как следствие, снижением скорости транспортных потоков. По этой причине на конечные остановки автобусы прибывали со значительным опозданием. В результате были не выполнены часть рейсов, запланированных расписаниями.«В соответствии с муниципальными контрактами, деньги выплачиваются перевозчикам только за фактически выполненную транспортную работу по расписанию, подтвержденную навигационными данными. К перевозчикам, работающим с нарушениями, применялись ранее и будут применены штрафные санкции в расчетах за январь», — сообщили GOROD48 в городском департаменте транспорта.