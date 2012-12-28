Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
Читать все
Министр здравоохранения Липецкой области создала Telegram-канал
Общество
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области выросли с начала года
Экономика
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
На Центральном пляже спасатели вырезают майну для крещенской купели
Общество
Дело о гибели липчанина из-за сошедшей с балкона наледи прекращено за примирением сторон
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
11-летняя девочка перевела 179 тысяч рублей мошенникам: деньги матери вернёт дроппер из Адыгеи
Происшествия
Пять покупок в алкомаркете за чужой счёт обернулись судимостью
Происшествия
Читать все
Общество
1214
сегодня, 15:06
9

В Тракторном появились автобусы-призраки

Липчане жалуются на отсутствие машин на маршрутах № 19 и № 323А в часы пик.

В редакцию GOROD48 обратилась Светлана, жительница поселка Тракторостроителей, с жалобой на работу общественного транспорта:

«Помогите, пожалуйста, жителям третьего участка ЛТЗ. Вечером после 18:00 от остановки «10-я школа» невозможно добраться до конечной. В это время автобусов нет от слова совсем. Вчера на остановке собралось более 28 человек (я посчитала, наверно, не всех). Ждали 40 минут на морозе, а сегодня он еще сильнее. Водитель автобуса №19 высадил всех и сказал, что у него обед и уехал. Как? Все люди едут с работы в это время! Где автобус № 323А? Он днем ездит пустым, а пассажирам он нужен утром и вечером. Помогите нам!»

Этот крик о помощи мы переадресовали в департамент транспорта администрации Липецка.

Нам ответили, что в расписание маршрутов №№ 19, 33, 323а, 379 изменения не вносились, а по вечерам 12 и 13 января рейсы автобусов большинства маршрутов выполнялись с опозданиями из-за заторов на дорогах, вызванных сугробами и, как следствие, снижением скорости транспортных потоков. По этой причине на конечные остановки автобусы прибывали со значительным опозданием. В результате были не выполнены часть рейсов, запланированных расписаниями.

«В соответствии с муниципальными контрактами, деньги выплачиваются перевозчикам только за фактически выполненную транспортную работу по расписанию, подтвержденную навигационными данными. К перевозчикам, работающим с нарушениями, применялись ранее и будут применены штрафные санкции в расчетах за январь», — сообщили GOROD48 в городском департаменте транспорта.
транспорт
5
0
1
0
4

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка
12 минут назад
Благодарю мэра города! Именно благодаря его участию удалось наладить работу 24-го маршрута. Весь 2025 год, после 2,5 лет мучений, автобусы 24 старались выдерживать расписание, избавив от прежних мучительных ожиданий.
Ответить
Гость
27 минут назад
Опять отписки .Не можете или не хотите? То диарея то золотуха
Ответить
гость
27 минут назад
Зато дома новые строят на тракторном, а как уехать - ни туда, ни сюда. Как в глухомани люди живут!
Ответить
аналитик
38 минут назад
Все , что передано в частные руки заточено на одно , набивание карманов частника , на людей плевать и управы на них нет
Ответить
Сокол
42 минуты назад
Как это расписание 33а не изменилось?! Сегодня с утра на работу ехать а 33а на 5:50 взял и не приехал и вчера не приехал , а люди стоят в -18 по 40 минут на остановке , с пересадками до п. Героев , а там 322 на маршрут не вышли! Только 325 битком !!!
Ответить
Гость
43 минуты назад
300 тоже ни утром, ни вечером после 17 часов нету
Ответить
гость
49 минут назад
Судя по ответу, перевозчику выгоднее оплатить штраф...
Ответить
гость
сегодня, 15:25
Людям не штрафы нужны, а автобусы, как вы не поймëте! Выводите на эти маршруты резервные автобусы!
Ответить
Егор Кремов
сегодня, 15:22
Нужно убрать маршрут 19, а маршрут 323А сделать по его схеме. Я работаю на Сырском Руднике, совершаю 2 пересадки в один конец и 2 обратно. НУжно убрать маршрут 19 и по его схеме сделать 323А с бесплатной пересадкой на маршрут 323. Это просто безобразие, только мы совершаем по 2-3 пересадки в городе – это какой-то кошмар. А сколько времени уходит, чтобы прыгать с автобуса на автобус! Тот же 35 маршрут порой ждешь по 30-40 минут с Косыревки вечером. минут 20 ждешь 323 и 378 и еще около часа 19-тый ужас какой-то.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить