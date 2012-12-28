Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Дело о гибели липчанина из-за сошедшей с балкона наледи прекращено за примирением сторон
11-летняя девочка перевела 179 тысяч рублей мошенникам: деньги матери вернёт дроппер из Адыгеи
Общество
1214
сегодня, 15:06
9
В Тракторном появились автобусы-призраки
Липчане жалуются на отсутствие машин на маршрутах № 19 и № 323А в часы пик.
«Помогите, пожалуйста, жителям третьего участка ЛТЗ. Вечером после 18:00 от остановки «10-я школа» невозможно добраться до конечной. В это время автобусов нет от слова совсем. Вчера на остановке собралось более 28 человек (я посчитала, наверно, не всех). Ждали 40 минут на морозе, а сегодня он еще сильнее. Водитель автобуса №19 высадил всех и сказал, что у него обед и уехал. Как? Все люди едут с работы в это время! Где автобус № 323А? Он днем ездит пустым, а пассажирам он нужен утром и вечером. Помогите нам!»
Этот крик о помощи мы переадресовали в департамент транспорта администрации Липецка.
Нам ответили, что в расписание маршрутов №№ 19, 33, 323а, 379 изменения не вносились, а по вечерам 12 и 13 января рейсы автобусов большинства маршрутов выполнялись с опозданиями из-за заторов на дорогах, вызванных сугробами и, как следствие, снижением скорости транспортных потоков. По этой причине на конечные остановки автобусы прибывали со значительным опозданием. В результате были не выполнены часть рейсов, запланированных расписаниями.
«В соответствии с муниципальными контрактами, деньги выплачиваются перевозчикам только за фактически выполненную транспортную работу по расписанию, подтвержденную навигационными данными. К перевозчикам, работающим с нарушениями, применялись ранее и будут применены штрафные санкции в расчетах за январь», — сообщили GOROD48 в городском департаменте транспорта.
5
0
1
0
4
Комментарии (9)