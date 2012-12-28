«Бенгальские огни, суперклей, пробки от шампанского»: офтальмологи рассказали о травмах глаз во время праздников

Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
К врачам с ранами глаз обращались пациенты всех возрастов.
В новогоднюю ночь за помощью обратился мужчина, в глазу которого целый год находилась окалина. 3-летний ребёнок получил травму роговицы осколком разбитого стакана. Отдельный случай — ребёнок, веки которого полностью склеились из-за попавшего на них суперклея.
Помимо этого, частыми причинами обращений стали ожоги от бенгальских огней, травмы от пробок шампанского, а также повреждения, полученные от хоккейных шайб и при катании на ледянках. Врачи также отмечают травмы от новогодних ёлочных игрушек.
Самым серьезным случаем новогодних каникул стала травма подростка, глаз которому пробила отлетевшая от домашнего станка фреза. Парень может остаться без зрения.
