Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подозреваемый по делу о гибели Романа Андреева уже ломал нос девушке в «Евразии»
Происшествия
Липчан ночью разбудили звуки, похожие на выстрелы
Происшествия
Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа
Общество
«К вечеру обещают мороз. Проехать будет невозможно!»
Общество
В доме на улице Гагарина загорелся подвал
Происшествия
Чудесное возвращение фигурки Младенца Иисуса
Общество
Рядом с мэрией Липецка лопнула крышка канализационного люка
Общество
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Опасные сосульки пугают липчан
Происшествия
В Липецкой области объявлен красный уровень
Общество
Читать все
Коммунальщики начинают борьбу с гололёдом
Общество
Опасную крышку канализационного колодца заменили
Общество
Чудесное возвращение фигурки Младенца Иисуса
Общество
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа
Общество
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью.
Происшествия
Красный уровень отменили, жёлтый остаётся
Общество
Липчанин ответит в суде за ДТП с мотоциклистом
Происшествия
И снова введен красный уровень опасности
Общество
Читать все
Происшествия
1138
сегодня, 08:01
5

Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы

Также главу Следкома заинтересовала законность меры пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении нанесшему смертельные побои липчанину в баре «Мята».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о причинении смерти жителю Липецка.

«В соцмедиа сообщается, что вечером 3 января 2026 года в одном из заведений Липецка в ходе конфликта мужчина до смерти избил посетителя. По данному факту следователями СК России по Липецкой области 27-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Шаповалову Е.В. представить доклад по уголовному делу с обоснованием квалификации и избрания меры пресечения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в  сообщении Следкома.

Речь идет о смертельном инциденте в баре «Мята», где вечером 3 января 27-летний Руслан Оглы избил 29-летнего Романа Андреева. Тот захлебнулся кровью и умер. 

Мама Романа Андреева рассказала GOROD48, что Руслана Оглы сопровождала Виктория — бывшая девушка ее сына, с которой они расстались.

Девушка по имени Виктория, несколько лет назад фигурировала в похожей истории с Русланом Оглы. 29 июня 2018 года в КРЦ «Евразия» он напал на 27-летнюю Наталью Перегонцеву и сломал ей нос. Перед этим Виктория, ударила Наталью ногой в живот.

После избиения Натальи, суд вынес Руслану Оглы приговор: 460 часов исправительных работ. Такой приговор удивил пострадавшую сторону и после публикации нашего сайта апелляционная инстанция приговорила его к трем годам и одному месяцу лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.
нападение
избиение
убийство
Оглы
0
1
2
10
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
42 минуты назад
Дай то боже,чтобы восторжествовала справедливость,обоих надолго изолировать от общества, чище воздух будет,вот только человека не вернуть, соболезнование родным и близким.
Ответить
не-а че
42 минуты назад
Надо бы спросить с тех, кто домашний арест выбирал.
Ответить
Тролль
сегодня, 08:26
Их обоих изолировать нужно от общества
Ответить
Ларь
сегодня, 08:25
Александр Иванович разберитесь пожалуйста. Таких личностей нужно закрывать по полной.
Ответить
да-уж
сегодня, 08:18
Если найдут конечно.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить