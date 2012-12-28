Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
сегодня, 08:01
Также главу Следкома заинтересовала законность меры пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении нанесшему смертельные побои липчанину в баре «Мята».
«В соцмедиа сообщается, что вечером 3 января 2026 года в одном из заведений Липецка в ходе конфликта мужчина до смерти избил посетителя. По данному факту следователями СК России по Липецкой области 27-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Шаповалову Е.В. представить доклад по уголовному делу с обоснованием квалификации и избрания меры пресечения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении Следкома.
Речь идет о смертельном инциденте в баре «Мята», где вечером 3 января 27-летний Руслан Оглы избил 29-летнего Романа Андреева. Тот захлебнулся кровью и умер.
Мама Романа Андреева рассказала GOROD48, что Руслана Оглы сопровождала Виктория — бывшая девушка ее сына, с которой они расстались.
Девушка по имени Виктория, несколько лет назад фигурировала в похожей истории с Русланом Оглы. 29 июня 2018 года в КРЦ «Евразия» он напал на 27-летнюю Наталью Перегонцеву и сломал ей нос. Перед этим Виктория, ударила Наталью ногой в живот.
После избиения Натальи, суд вынес Руслану Оглы приговор: 460 часов исправительных работ. Такой приговор удивил пострадавшую сторону и после публикации нашего сайта апелляционная инстанция приговорила его к трем годам и одному месяцу лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.
